Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
15:12 • 5448 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
11:39 • 14502 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 23542 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 19365 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 57057 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 83472 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 62283 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 56763 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 187918 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Кількість постраждалих від ворожого удару в Харкові зросла до 31 особи

Київ • УНН

 • 144 перегляди

У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару, кількість постраждалих зросла до 31, включаючи немовля. Зруйновано торгівельно-офісну будівлю та частину багатоквартирного будинку.

Кількість постраждалих від ворожого удару в Харкові зросла до 31 особи

У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару, кількість постраждалих зросла до 31, передає УНН із посиланням на ДСНС.

За попередніми даними, постраждала 31 особа, з них одна дитина (немовля). Загалом врятовано 12 людей 

- йдеться у повідомленні.

У ДСНС уточнили, що зруйнована торгівельно-офісна будівля та частина прилеглого під'їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку. 

На місці події працюють підрозділи ДСНС: рятувальники, верхолази, кінологи, піротехніки та психологи, а також комунальні служби міста.

рф, попередньо, атакувала Харків двома "Іскандерами": кількість постраждалих зросла до 3002.01.26, 17:18 • 1578 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Харків