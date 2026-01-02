Кількість постраждалих від ворожого удару в Харкові зросла до 31 особи

У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару, кількість постраждалих зросла до 31, передає УНН із посиланням на ДСНС.

За попередніми даними, постраждала 31 особа, з них одна дитина (немовля). Загалом врятовано 12 людей - йдеться у повідомленні.

У ДСНС уточнили, що зруйнована торгівельно-офісна будівля та частина прилеглого під'їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку.

На місці події працюють підрозділи ДСНС: рятувальники, верхолази, кінологи, піротехніки та психологи, а також комунальні служби міста.

рф, попередньо, атакувала Харків двома "Іскандерами": кількість постраждалих зросла до 30