Кількість постраждалих від ворожого удару в Харкові зросла до 31 особи
Київ • УНН
У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару, кількість постраждалих зросла до 31, включаючи немовля. Зруйновано торгівельно-офісну будівлю та частину багатоквартирного будинку.
У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару, кількість постраждалих зросла до 31, передає УНН із посиланням на ДСНС.
За попередніми даними, постраждала 31 особа, з них одна дитина (немовля). Загалом врятовано 12 людей
У ДСНС уточнили, що зруйнована торгівельно-офісна будівля та частина прилеглого під'їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку.
На місці події працюють підрозділи ДСНС: рятувальники, верхолази, кінологи, піротехніки та психологи, а також комунальні служби міста.
