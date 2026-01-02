Число пострадавших от вражеского удара в Харькове возросло до 31 человека

В Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы на месте вражеского удара, количество пострадавших возросло до 31, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По предварительным данным, пострадал 31 человек, из них один ребенок (младенец). Всего спасено 12 человек - говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что разрушено торгово-офисное здание и часть прилегающего подъезда 4-этажного многоквартирного дома.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС: спасатели, верхолазы, кинологи, пиротехники и психологи, а также коммунальные службы города.

