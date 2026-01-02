$42.170.18
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
15:12 • 5010 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
11:39 • 14257 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 23146 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 19221 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 56944 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 83366 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 62249 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 56736 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 187703 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Число пострадавших от вражеского удара в Харькове возросло до 31 человека

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы на месте вражеского удара, число пострадавших возросло до 31, включая младенца. Разрушено торгово-офисное здание и часть многоквартирного дома.

Число пострадавших от вражеского удара в Харькове возросло до 31 человека

В Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы на месте вражеского удара, количество пострадавших возросло до 31, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По предварительным данным, пострадал 31 человек, из них один ребенок (младенец). Всего спасено 12 человек

- говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что разрушено торгово-офисное здание и часть прилегающего подъезда 4-этажного многоквартирного дома.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС: спасатели, верхолазы, кинологи, пиротехники и психологи, а также коммунальные службы города.

рф, предварительно, атаковала Харьков двумя "Искандерами": число пострадавших возросло до 3002.01.26, 17:18 • 1506 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Харьков