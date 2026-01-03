Оккупанты скрыли водный кризис в Донецкой области, продвигая новогодние праздники - ЦПД
Оккупационные медиа прекратили освещать водный кризис на ВОТ Донецкой области, сосредоточившись на новогодних праздниках, тогда как местные жители в соцсетях рассказывают об отсутствии системных решений. В регионе процветает "водный бизнес", а жителям приходят платежки за отсутствующую услугу, что создает кастовую систему доступа к воде.
Оккупационные медиа в течение последних недель перестали освещать тему водного кризиса на ВОТ Донетчины, рассказывая вместо этого о новогодних праздниках. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.
Отмечается, что доведенные до отчаяния местные жители все чаще рассказывают в соцсетях о реальной ситуации с водой и подчеркивают: никаких системных решений оккупационные власти так и не предложили.
Пока люди стоят в огромных очередях к бочкам с водой или топят снег, в псевдореспублике процветает "водный бизнес". Люди устанавливают в квартирах пластиковые резервуары на 1000 литров - довольно дорогое удовольствие да еще и сомнительное с точки зрения безопасности
Указывается, что особый цинизм ситуации заключается в том, что даже при полном отсутствии воды в кранах жителям продолжают поступать платежки: нужно платить за услугу, которой на самом деле не существует.
"Фактически формируется кастовая система доступа к воде: ресурс есть, но только для тех, кто может за него заплатить. И этот "рынок" работает с молчаливого согласия оккупационной администрации. Россия довела регион до состояния хаоса и "голодных игр" за воду, где выживание зависит от толщины кошелька", - резюмируют в ЦПД.
