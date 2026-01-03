Оккупационные медиа в течение последних недель перестали освещать тему водного кризиса на ВОТ Донетчины, рассказывая вместо этого о новогодних праздниках. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что доведенные до отчаяния местные жители все чаще рассказывают в соцсетях о реальной ситуации с водой и подчеркивают: никаких системных решений оккупационные власти так и не предложили.

Пока люди стоят в огромных очередях к бочкам с водой или топят снег, в псевдореспублике процветает "водный бизнес". Люди устанавливают в квартирах пластиковые резервуары на 1000 литров - довольно дорогое удовольствие да еще и сомнительное с точки зрения безопасности - говорится в сообщении.

Указывается, что особый цинизм ситуации заключается в том, что даже при полном отсутствии воды в кранах жителям продолжают поступать платежки: нужно платить за услугу, которой на самом деле не существует.

"Фактически формируется кастовая система доступа к воде: ресурс есть, но только для тех, кто может за него заплатить. И этот "рынок" работает с молчаливого согласия оккупационной администрации. Россия довела регион до состояния хаоса и "голодных игр" за воду, где выживание зависит от толщины кошелька", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

По данным Минэкономразвития РФ, в ноябре 2025 года ВВП России вырос лишь на 0,1% в годовом исчислении, что является худшим показателем с начала 2023 года.

Доходы россии от нефти и газа обвалились на фоне агрессии против Украины - ЦПД