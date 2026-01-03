Оккупанты скрыли водный кризис в Донецкой области, продвигая новогодние праздники - ЦПД

$42.170.18
2 января, 16:10 • 12656 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 21158 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 28220 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 42958 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 28086 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 63182 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 90447 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 64995 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 58790 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 197570 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Премьер Японии провела переговоры с Трампом и планирует визит в США весной2 января, 15:48 • 7384 просмотра
Большинство регионов Украины столкнутся с отключениями света 3 января2 января, 16:02 • 10363 просмотра
Число пострадавших от вражеского удара в Харькове возросло до 31 человекаPhoto2 января, 16:50 • 4496 просмотра
Финал сериала "Очень странные дела" собрал до 30 миллионов долларов после новогоднего показа2 января, 19:05 • 3586 просмотра
Трамп набросился на Клуни из-за получения французского гражданства. Актер ответил20:13 • 4038 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 29046 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 48432 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 64750 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 197570 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 116970 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 38042 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 48080 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 47887 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 116972 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 45493 просмотра
Оккупанты скрыли водный кризис в Донецкой области, продвигая новогодние праздники - ЦПД

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Оккупационные медиа прекратили освещать водный кризис на ВОТ Донецкой области, сосредоточившись на новогодних праздниках, тогда как местные жители в соцсетях рассказывают об отсутствии системных решений. В регионе процветает "водный бизнес", а жителям приходят платежки за отсутствующую услугу, что создает кастовую систему доступа к воде.

Оккупанты скрыли водный кризис в Донецкой области, продвигая новогодние праздники - ЦПД

Оккупационные медиа в течение последних недель перестали освещать тему водного кризиса на ВОТ Донетчины, рассказывая вместо этого о новогодних праздниках. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что доведенные до отчаяния местные жители все чаще рассказывают в соцсетях о реальной ситуации с водой и подчеркивают: никаких системных решений оккупационные власти так и не предложили.

Пока люди стоят в огромных очередях к бочкам с водой или топят снег, в псевдореспублике процветает "водный бизнес". Люди устанавливают в квартирах пластиковые резервуары на 1000 литров - довольно дорогое удовольствие да еще и сомнительное с точки зрения безопасности

- говорится в сообщении.

Указывается, что особый цинизм ситуации заключается в том, что даже при полном отсутствии воды в кранах жителям продолжают поступать платежки: нужно платить за услугу, которой на самом деле не существует.

"Фактически формируется кастовая система доступа к воде: ресурс есть, но только для тех, кто может за него заплатить. И этот "рынок" работает с молчаливого согласия оккупационной администрации. Россия довела регион до состояния хаоса и "голодных игр" за воду, где выживание зависит от толщины кошелька", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

По данным Минэкономразвития РФ, в ноябре 2025 года ВВП России вырос лишь на 0,1% в годовом исчислении, что является худшим показателем с начала 2023 года.

Доходы россии от нефти и газа обвалились на фоне агрессии против Украины - ЦПД02.01.26, 10:10 • 4612 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Новый год
российская пропаганда
Донецкая область