Економіка рф входить у стагнацію: ріст ВВП у листопаді найменший із початку 2023 року

За даними мінекономрозвитку рф, у листопаді 2025 року ВВП росії зріс лише на 0,1% у річному вимірі. Це найгірший показник із початку 2023 року і фактичний сигнал про вхід економіки в стагнацію. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що вперше за дев’ять місяців промислове виробництво пішло в мінус (-0,7%).

Очевидно, що йдеться тут не про сезонні коливання, адже саме промисловість була основою "воєнного зростання", яке формально утримував економічні показники у 2023–2024 роках - йдеться у повідомленні.

Вказується, що навіть лояльні до кремля аналітики фіксують різке зростання ризику рецесії у 2026 році. Вони констатують: модель економіки, що трималася на трьох опорах - бюджетному накачуванні, імпортозаміщенні та примусовому кредитуванні, - вичерпала себе.

"Це прямий наслідок війни та управлінської неадекватності кремля. Влада рф свідомо продовжує агресію, навіть коли економічної бази для цього уже недостатньо. Економіка рф заходить у глухий кут. І чим довше кремль ігнорує реальність, тим болючішими будуть наслідки", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російська фінансова та інституційна система дедалі глибше занурюється в режим керованого хаосу: сфери стають дедалі менш прозорими, контроль зводиться до ручного управління, а відкритість фактично зникає.

Економіка рф виснажена війною, 2026 рік стане критичним - WP