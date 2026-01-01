$42.350.03
1 січня, 13:04 • 27924 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 36182 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 33543 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 32345 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 130355 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 131682 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 46977 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 41904 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 36159 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 29171 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Економіка рф входить у стагнацію: ріст ВВП у листопаді найменший із початку 2023 року

Київ • УНН

 • 14 перегляди

За даними мінекономрозвитку рф, у листопаді 2025 року ВВП росії зріс лише на 0,1% у річному вимірі, що є найгіршим показником з початку 2023 року. Промислове виробництво вперше за дев'ять місяців пішло в мінус (-0,7%), сигналізуючи про вичерпання моделі економіки.

Економіка рф входить у стагнацію: ріст ВВП у листопаді найменший із початку 2023 року

За даними мінекономрозвитку рф, у листопаді 2025 року ВВП росії зріс лише на 0,1% у річному вимірі. Це найгірший показник із початку 2023 року і фактичний сигнал про вхід економіки в стагнацію. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що вперше за дев’ять місяців промислове виробництво пішло в мінус (-0,7%).

Очевидно, що йдеться тут не про сезонні коливання, адже саме промисловість була основою "воєнного зростання", яке формально утримував економічні показники у 2023–2024 роках

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що навіть лояльні до кремля аналітики фіксують різке зростання ризику рецесії у 2026 році. Вони констатують: модель економіки, що трималася на трьох опорах - бюджетному накачуванні, імпортозаміщенні та примусовому кредитуванні, - вичерпала себе. 

"Це прямий наслідок війни та управлінської неадекватності кремля. Влада рф свідомо продовжує агресію, навіть коли економічної бази для цього уже недостатньо. Економіка рф заходить у глухий кут. І чим довше кремль ігнорує реальність, тим болючішими будуть наслідки", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російська фінансова та інституційна система дедалі глибше занурюється в режим керованого хаосу: сфери стають дедалі менш прозорими, контроль зводиться до ручного управління, а відкритість фактично зникає.

Економіка рф виснажена війною, 2026 рік стане критичним - WP23.12.25, 01:00 • 5461 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України