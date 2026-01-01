Экономика РФ входит в стагнацию: рост ВВП в ноябре наименьший с начала 2023 года

По данным Минэкономразвития РФ, в ноябре 2025 года ВВП России вырос всего на 0,1% в годовом исчислении. Это худший показатель с начала 2023 года и фактический сигнал о вхождении экономики в стагнацию. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что впервые за девять месяцев промышленное производство ушло в минус (-0,7%).

Очевидно, что речь здесь идет не о сезонных колебаниях, ведь именно промышленность была основой "военного роста", который формально удерживал экономические показатели в 2023–2024 годах - говорится в сообщении.

Указывается, что даже лояльные к Кремлю аналитики фиксируют резкий рост риска рецессии в 2026 году. Они констатируют: модель экономики, державшаяся на трех опорах - бюджетной накачке, импортозамещении и принудительном кредитовании, - исчерпала себя.

"Это прямое следствие войны и управленческой неадекватности Кремля. Власти РФ сознательно продолжают агрессию, даже когда экономической базы для этого уже недостаточно. Экономика РФ заходит в тупик. И чем дольше Кремль игнорирует реальность, тем болезненнее будут последствия", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, российская финансовая и институциональная система все глубже погружается в режим управляемого хаоса: сферы становятся все менее прозрачными, контроль сводится к ручному управлению, а открытость фактически исчезает.

