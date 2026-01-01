$42.350.03
1 января, 13:04 • 27914 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 36157 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 33525 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 32327 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 130298 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 131618 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 46969 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 41900 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 36158 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 29170 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
публикации
Эксклюзивы
Экономика РФ входит в стагнацию: рост ВВП в ноябре наименьший с начала 2023 года

Киев • УНН

 • 6 просмотра

По данным Минэкономразвития РФ, в ноябре 2025 года ВВП России вырос лишь на 0,1% в годовом исчислении, что является худшим показателем с начала 2023 года. Промышленное производство впервые за девять месяцев ушло в минус (-0,7%), сигнализируя об исчерпании модели экономики.

Экономика РФ входит в стагнацию: рост ВВП в ноябре наименьший с начала 2023 года

По данным Минэкономразвития РФ, в ноябре 2025 года ВВП России вырос всего на 0,1% в годовом исчислении. Это худший показатель с начала 2023 года и фактический сигнал о вхождении экономики в стагнацию. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что впервые за девять месяцев промышленное производство ушло в минус (-0,7%).

Очевидно, что речь здесь идет не о сезонных колебаниях, ведь именно промышленность была основой "военного роста", который формально удерживал экономические показатели в 2023–2024 годах

- говорится в сообщении.

Указывается, что даже лояльные к Кремлю аналитики фиксируют резкий рост риска рецессии в 2026 году. Они констатируют: модель экономики, державшаяся на трех опорах - бюджетной накачке, импортозамещении и принудительном кредитовании, - исчерпала себя. 

"Это прямое следствие войны и управленческой неадекватности Кремля. Власти РФ сознательно продолжают агрессию, даже когда экономической базы для этого уже недостаточно. Экономика РФ заходит в тупик. И чем дольше Кремль игнорирует реальность, тем болезненнее будут последствия", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, российская финансовая и институциональная система все глубже погружается в режим управляемого хаоса: сферы становятся все менее прозрачными, контроль сводится к ручному управлению, а открытость фактически исчезает.

