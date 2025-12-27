$41.930.22
26 грудня, 18:17
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
російська економіка входить у фазу керованого хаосу - розвідка

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що російська фінансова система входить у фазу керованого хаосу, втрачаючи прозорість та контроль. З 2027 року фінкомпанії РФ публікуватимуть лише знеособлені дані про структуру власності, а держслужбовцям скасують регулярні декларації про доходи.

російська економіка входить у фазу керованого хаосу - розвідка

російська фінансова та інституційна система дедалі глибше занурюється в режим керованого хаосу: сфери стають дедалі менш прозорими, контроль зводиться до ручного управління, а відкритість фактично зникає. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що центробанк рф визнав фактичний крах стандартів розкриття інформації: з 2027 року фінансові організації планують зобов’язати публікувати лише знеособлені дані про структуру власності.

За даними СЗРУ, після 2022 року банкам і страховикам дозволили не розкривати відомості про власників і менеджмент, посилаючись на санкційні ризики.

Результат – із 352 кредитних організацій структуру власності нині розкривають лише три банки, тобто менше 1 %. Запропонований регулятором "компроміс" передбачає формальні відповіді "так/ні" щодо наявності осіб із суттєвим впливом, "недружніх" нерезидентів чи проблемних бенефіціарів, причому форму заповнюватиме сам центробанк. Це підкреслює: ринок не здатен забезпечити навіть мінімальну відкритість без ручного контролю. Нормативну базу обіцяють ухвалити у 2026-му, а запустити – не раніше квітня 2027-го

- йдеться у дописі.

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що паралельно держава рухається у зворотному напрямку і в інших сферах. До держдуми внесений пакет законопроєктів, що скасовує регулярні декларації про доходи для російських держслужбовців. Депутати і сенатори назвали це "крок у боротьбі з корупцією", що лише посилює розрив між риторикою та реальними механізмами контролю.

На тлі інституційної деградації загострюється економічна напруженість. Третина малих і середніх підприємців у рф не виключають закриття бізнесу протягом півроку. Банки різко скоротили споживче кредитування: POS-кредити схвалюють лише кожному десятому клієнту, а частка відмов у листопаді сягнула до 90 %. Водночас ломбарди за січень–вересень отримали 9,6 млрд руб. чистого прибутку – на 54 % більше, ніж роком раніше, що є непрямим індикатором падіння платоспроможності населення

- пише СЗРУ.

Фінансові проблеми охопили й держсектор. У 2025 році обсяги неплатежів держкомпаній бізнесу за контрактами держзакупівель зросли у 2,7 рази: з 200 кейсів на 1,5 млрд руб. у 2024-му до 548 випадків майже на 4,03 млрд руб. Компанії затримують виплати на один–три місяці, фактично кредитуючись за рахунок підрядників. Причини – падіння доходів і висока вартість позик.

Додатковим сигналом розладу стала кіберсфера: 73 % усіх витоків даних у 2025 році припали на саме держсектор. Очікування бізнесу й працівників також сумні: лише 13 % росіян сподіваються отримати річну премію.

"Сукупно ці тенденції формують картину ринку, що дедалі більше віддаляється від глобальних стандартів і консервується у стані закритості, недовіри та системного хаосу", - додали у розвідці.

Нагадаємо

російський диктатор путін озвучив набір пропагандистських тез про "майже повну зайнятість", "низьке безробіття" та "неминучий технологічний прорив". Ці заяви покликані створити картинку благополуччя на тлі війни й санкцій.

Економіка рф дозволяє кремлю продовжувати війну проти України та збагачуватися на цьому - ЦПД23.12.25, 13:12 • 36811 переглядiв

Віта Зеленецька

ЕкономікаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Володимир Путін
Служба зовнішньої розвідки України