російська економіка входить у фазу керованого хаосу - розвідка

російська фінансова та інституційна система дедалі глибше занурюється в режим керованого хаосу: сфери стають дедалі менш прозорими, контроль зводиться до ручного управління, а відкритість фактично зникає. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що центробанк рф визнав фактичний крах стандартів розкриття інформації: з 2027 року фінансові організації планують зобов’язати публікувати лише знеособлені дані про структуру власності.

За даними СЗРУ, після 2022 року банкам і страховикам дозволили не розкривати відомості про власників і менеджмент, посилаючись на санкційні ризики.

Результат – із 352 кредитних організацій структуру власності нині розкривають лише три банки, тобто менше 1 %. Запропонований регулятором "компроміс" передбачає формальні відповіді "так/ні" щодо наявності осіб із суттєвим впливом, "недружніх" нерезидентів чи проблемних бенефіціарів, причому форму заповнюватиме сам центробанк. Це підкреслює: ринок не здатен забезпечити навіть мінімальну відкритість без ручного контролю. Нормативну базу обіцяють ухвалити у 2026-му, а запустити – не раніше квітня 2027-го - йдеться у дописі.

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що паралельно держава рухається у зворотному напрямку і в інших сферах. До держдуми внесений пакет законопроєктів, що скасовує регулярні декларації про доходи для російських держслужбовців. Депутати і сенатори назвали це "крок у боротьбі з корупцією", що лише посилює розрив між риторикою та реальними механізмами контролю.

На тлі інституційної деградації загострюється економічна напруженість. Третина малих і середніх підприємців у рф не виключають закриття бізнесу протягом півроку. Банки різко скоротили споживче кредитування: POS-кредити схвалюють лише кожному десятому клієнту, а частка відмов у листопаді сягнула до 90 %. Водночас ломбарди за січень–вересень отримали 9,6 млрд руб. чистого прибутку – на 54 % більше, ніж роком раніше, що є непрямим індикатором падіння платоспроможності населення - пише СЗРУ.

Фінансові проблеми охопили й держсектор. У 2025 році обсяги неплатежів держкомпаній бізнесу за контрактами держзакупівель зросли у 2,7 рази: з 200 кейсів на 1,5 млрд руб. у 2024-му до 548 випадків майже на 4,03 млрд руб. Компанії затримують виплати на один–три місяці, фактично кредитуючись за рахунок підрядників. Причини – падіння доходів і висока вартість позик.

Додатковим сигналом розладу стала кіберсфера: 73 % усіх витоків даних у 2025 році припали на саме держсектор. Очікування бізнесу й працівників також сумні: лише 13 % росіян сподіваються отримати річну премію.

"Сукупно ці тенденції формують картину ринку, що дедалі більше віддаляється від глобальних стандартів і консервується у стані закритості, недовіри та системного хаосу", - додали у розвідці.

Нагадаємо

російський диктатор путін озвучив набір пропагандистських тез про "майже повну зайнятість", "низьке безробіття" та "неминучий технологічний прорив". Ці заяви покликані створити картинку благополуччя на тлі війни й санкцій.

Економіка рф дозволяє кремлю продовжувати війну проти України та збагачуватися на цьому - ЦПД