Ілюзія прориву на тлі реальної кризи: путін створює картинку благополуччя на тлі війни й санкцій - ЦПД

Підписавши указ про проведення у 2026 році так званого "року єдності народів росії", диктатор рф володимир путін паралельно озвучив набір звичних пропагандистських тез - про "майже повну зайнятість", "низьке безробіття" та "неминучий технологічний прорив". Ці заяви покликані створити картинку благополуччя на тлі війни й санкцій. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Зазначається, що не менш відірваними від реальності є заяви про "технологічний прорив" і лідерство рф у сфері ШІ.

Попри гучні слова, кількість винаходів у рф впала до мінімуму за понад 20 років, а патентна активність скоротилася майже на 40% у порівнянні з довоєнним періодом. Переважна більшість так званих "інновацій" - це вторинні або запозичені рішення