25 грудня, 16:14 • 15191 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 54952 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 58071 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 72149 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 35956 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 26767 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 20331 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 66262 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
24 грудня, 14:30 • 82484 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
24 грудня, 14:18 • 35752 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ілюзія прориву на тлі реальної кризи: путін створює картинку благополуччя на тлі війни й санкцій - ЦПД

Київ • УНН

 • 84 перегляди

російський диктатор путін озвучив набір пропагандистських тез про "майже повну зайнятість", "низьке безробіття" та "неминучий технологічний прорив". Ці заяви покликані створити картинку благополуччя на тлі війни й санкцій.

Ілюзія прориву на тлі реальної кризи: путін створює картинку благополуччя на тлі війни й санкцій - ЦПД

Підписавши указ про проведення у 2026 році так званого "року єдності народів росії", диктатор рф володимир путін паралельно озвучив набір звичних пропагандистських тез - про "майже повну зайнятість", "низьке безробіття" та "неминучий технологічний прорив". Ці заяви покликані створити картинку благополуччя на тлі війни й санкцій. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що не менш відірваними від реальності є заяви про "технологічний прорив" і лідерство рф у сфері ШІ.

Попри гучні слова, кількість винаходів у рф впала до мінімуму за понад 20 років, а патентна активність скоротилася майже на 40% у порівнянні з довоєнним періодом. Переважна більшість так званих "інновацій" - це вторинні або запозичені рішення

- вказують у ЦПД.

Там додають, що таким чином путін вкотре намагається замінити реальні економічні показники пропагандистськими деклараціями: за риторикою про "єдність", "прогрес" і "адаптацію до викликів" ховається кадрова криза, деградація науки та економіка, повністю підпорядкована війні.

Нагадаємо

Пропагандистська машина рф продовжує продукувати дезінформаційні матеріали про нібито "злочини українських нацистів", залучаючи до цього наукові інституції.

москва цілеспрямовано нарощує кібертиск на країни ЄС - ЦПД25.12.25, 10:24 • 3618 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Володимир Путін
Рада національної безпеки і оборони України
Україна