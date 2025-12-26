Ілюзія прориву на тлі реальної кризи: путін створює картинку благополуччя на тлі війни й санкцій - ЦПД
Київ • УНН
Підписавши указ про проведення у 2026 році так званого "року єдності народів росії", диктатор рф володимир путін паралельно озвучив набір звичних пропагандистських тез - про "майже повну зайнятість", "низьке безробіття" та "неминучий технологічний прорив". Ці заяви покликані створити картинку благополуччя на тлі війни й санкцій. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що не менш відірваними від реальності є заяви про "технологічний прорив" і лідерство рф у сфері ШІ.
Попри гучні слова, кількість винаходів у рф впала до мінімуму за понад 20 років, а патентна активність скоротилася майже на 40% у порівнянні з довоєнним періодом. Переважна більшість так званих "інновацій" - це вторинні або запозичені рішення
Там додають, що таким чином путін вкотре намагається замінити реальні економічні показники пропагандистськими деклараціями: за риторикою про "єдність", "прогрес" і "адаптацію до викликів" ховається кадрова криза, деградація науки та економіка, повністю підпорядкована війні.
Нагадаємо
Пропагандистська машина рф продовжує продукувати дезінформаційні матеріали про нібито "злочини українських нацистів", залучаючи до цього наукові інституції.
