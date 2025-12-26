Иллюзия прорыва на фоне реального кризиса: путин создает картинку благополучия на фоне войны и санкций - ЦПД
Киев • УНН
российский диктатор путин озвучил набор пропагандистских тезисов о "почти полной занятости", "низкой безработице" и "неизбежном технологическом прорыве". Эти заявления призваны создать картинку благополучия на фоне войны и санкций.
Подписав указ о проведении в 2026 году так называемого "года единства народов россии", диктатор рф владимир путин параллельно озвучил набор привычных пропагандистских тезисов - о "почти полной занятости", "низкой безработице" и "неизбежном технологическом прорыве". Эти заявления призваны создать картинку благополучия на фоне войны и санкций. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.
Детали
Отмечается, что не менее оторванными от реальности являются заявления о "технологическом прорыве" и лидерстве рф в сфере ИИ.
Несмотря на громкие слова, количество изобретений в рф упало до минимума за более чем 20 лет, а патентная активность сократилась почти на 40% по сравнению с довоенным периодом. Подавляющее большинство так называемых "инноваций" - это вторичные или заимствованные решения
Там добавляют, что таким образом путин в очередной раз пытается заменить реальные экономические показатели пропагандистскими декларациями: за риторикой о "единстве", "прогрессе" и "адаптации к вызовам" скрывается кадровый кризис, деградация науки и экономика, полностью подчиненная войне.
Напомним
Пропагандистская машина рф продолжает продуцировать дезинформационные материалы о якобы "преступлениях украинских нацистов", привлекая к этому научные институции.
москва целенаправленно наращивает кибердавление на страны ЕС - ЦПД25.12.25, 10:24 • 3628 просмотров