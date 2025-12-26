Иллюзия прорыва на фоне реального кризиса: путин создает картинку благополучия на фоне войны и санкций - ЦПД

$42.150.05
25 декабря, 16:14 • 15310 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 55606 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 58677 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 72882 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 36313 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 26902 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 20424 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 66492 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 82706 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 35809 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Популярные новости
В России осудили антивоенного активиста и критика Путина - СМИ25 декабря, 20:06 • 5344 просмотра
Ядерный шантаж и манипуляции: путин заявляет о переговорах с США по судьбе оккупированной ЗАЭС без Украины25 декабря, 20:32 • 5470 просмотра
Атака на Запорожье: российские КАБы ранили четырех человек25 декабря, 21:22 • 3550 просмотра
Оккупанты закрепляют цифровую изоляцию Крыма: мобильный интернет будут замедлять постоянно - ЦНС25 декабря, 21:59 • 4934 просмотра
Враг атаковал объект критической инфраструктуры на Волыни: что известно25 декабря, 23:34 • 5274 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 55598 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 66491 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 48576 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 82706 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 67007 просмотра
УНН Lite
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 13967 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 17623 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 18716 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 21674 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 27983 просмотра
Иллюзия прорыва на фоне реального кризиса: путин создает картинку благополучия на фоне войны и санкций - ЦПД

Киев • УНН

 • 254 просмотра

российский диктатор путин озвучил набор пропагандистских тезисов о "почти полной занятости", "низкой безработице" и "неизбежном технологическом прорыве". Эти заявления призваны создать картинку благополучия на фоне войны и санкций.

Иллюзия прорыва на фоне реального кризиса: путин создает картинку благополучия на фоне войны и санкций - ЦПД

Подписав указ о проведении в 2026 году так называемого "года единства народов россии", диктатор рф владимир путин параллельно озвучил набор привычных пропагандистских тезисов - о "почти полной занятости", "низкой безработице" и "неизбежном технологическом прорыве". Эти заявления призваны создать картинку благополучия на фоне войны и санкций. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что не менее оторванными от реальности являются заявления о "технологическом прорыве" и лидерстве рф в сфере ИИ.

Несмотря на громкие слова, количество изобретений в рф упало до минимума за более чем 20 лет, а патентная активность сократилась почти на 40% по сравнению с довоенным периодом. Подавляющее большинство так называемых "инноваций" - это вторичные или заимствованные решения

- указывают в ЦПД.

Там добавляют, что таким образом путин в очередной раз пытается заменить реальные экономические показатели пропагандистскими декларациями: за риторикой о "единстве", "прогрессе" и "адаптации к вызовам" скрывается кадровый кризис, деградация науки и экономика, полностью подчиненная войне.

Напомним

Пропагандистская машина рф продолжает продуцировать дезинформационные материалы о якобы "преступлениях украинских нацистов", привлекая к этому научные институции.

москва целенаправленно наращивает кибердавление на страны ЕС - ЦПД25.12.25, 10:24 • 3628 просмотров

Вадим Хлюдзинский

российская пропаганда
Санкции
Владимир Путин
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина