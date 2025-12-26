Иллюзия прорыва на фоне реального кризиса: путин создает картинку благополучия на фоне войны и санкций - ЦПД

Подписав указ о проведении в 2026 году так называемого "года единства народов россии", диктатор рф владимир путин параллельно озвучил набор привычных пропагандистских тезисов - о "почти полной занятости", "низкой безработице" и "неизбежном технологическом прорыве". Эти заявления призваны создать картинку благополучия на фоне войны и санкций. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Отмечается, что не менее оторванными от реальности являются заявления о "технологическом прорыве" и лидерстве рф в сфере ИИ.

Несмотря на громкие слова, количество изобретений в рф упало до минимума за более чем 20 лет, а патентная активность сократилась почти на 40% по сравнению с довоенным периодом. Подавляющее большинство так называемых "инноваций" - это вторичные или заимствованные решения