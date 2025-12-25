$42.150.05
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 33637 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 51859 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 29188 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 42577 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 46616 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 23596 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 23507 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 37470 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 53018 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 72537 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
москва целенаправленно наращивает кибердавление на страны ЕС - ЦПД

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Накануне Рождества работа национальной почтовой службы Франции La Poste была парализована масштабной DDoS-атакой. Ответственность взяла пророссийская хакерская группировка Noname057.

москва целенаправленно наращивает кибердавление на страны ЕС - ЦПД

Накануне Рождества работа национальной почтовой службы Франции La Poste была парализована масштабной DDoS-атакой. Ответственность за это взяла на себя пророссийская хакерская группировка Noname057, связанная с кампаниями кибердавления против стран ЕС. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Подробности

Из-за атаки остановились системы отслеживания посылок и онлайн-платежи, что ударило по Франции в самый интенсивный сезон доставки.

Такие действия являются частью системной гибридной войны РФ — москва целенаправленно наращивает кибердавление на страны ЕС, рассматривая гражданскую инфраструктуру как легитимную мишень в противостоянии с Западом

- говорится в сообщении.

Noname057 ранее атаковало сайты правительственных учреждений Франции, Дании и других стран НАТО.

Напомним

22 декабря кибератака вывела из строя национальную почтовую службу Франции La Poste за три дня до Рождества, заблокировав доставку посылок и онлайн-платежи. Это вызвало значительные трудности для миллионов людей в разгар праздничного сезона и нанесло удар по компании, которая в прошлом году доставила 2,6 миллиарда посылок.

Разведке ФРГ могут разрешить кибератаки и диверсии за пределами страны20.12.25, 01:03 • 4881 просмотр

Новости Мира
российская пропаганда
Техника
Война в Украине
НАТО
Дания
Франция