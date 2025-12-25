москва целенаправленно наращивает кибердавление на страны ЕС - ЦПД
Киев • УНН
Накануне Рождества работа национальной почтовой службы Франции La Poste была парализована масштабной DDoS-атакой. Ответственность за это взяла на себя пророссийская хакерская группировка Noname057, связанная с кампаниями кибердавления против стран ЕС. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.
Подробности
Из-за атаки остановились системы отслеживания посылок и онлайн-платежи, что ударило по Франции в самый интенсивный сезон доставки.
Такие действия являются частью системной гибридной войны РФ — москва целенаправленно наращивает кибердавление на страны ЕС, рассматривая гражданскую инфраструктуру как легитимную мишень в противостоянии с Западом
Noname057 ранее атаковало сайты правительственных учреждений Франции, Дании и других стран НАТО.
Напомним
22 декабря кибератака вывела из строя национальную почтовую службу Франции La Poste за три дня до Рождества, заблокировав доставку посылок и онлайн-платежи. Это вызвало значительные трудности для миллионов людей в разгар праздничного сезона и нанесло удар по компании, которая в прошлом году доставила 2,6 миллиарда посылок.
