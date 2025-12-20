Разведке ФРГ могут разрешить кибератаки и диверсии за пределами страны

$42.340.00
49.590.04
ukenru
19 декабря, 15:48 • 13559 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 25949 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 23720 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 42761 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 32903 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 18440 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 18996 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
19 декабря, 12:10 • 14106 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 29833 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08 • 11752 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.3м/с
93%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Справедливость и ответственность: комбриг 125-й бригады корпуса Билецкого отправил некомпетентных офицеров в пехотуVideo19 декабря, 13:22 • 7038 просмотра
Межзвездная комета 3I/ATLAS совершила ближайший пролет к Земле: что о ней говорят в NASAPhotoVideo19 декабря, 13:29 • 6160 просмотра
Массированные атаки рф на Одесскую область: власти ищут альтернативные маршруты для транспорта юга Украины19 декабря, 16:27 • 11074 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 10258 просмотра
Премьер Венгрии Орбан в Брюсселе усомнился, "кто на кого напал" во время войны в Украине17:27 • 7110 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 42761 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 29833 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 39020 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 34574 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 60375 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Гнатов
Рустем Умеров
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Венгрия
Германия
Реклама
УНН Lite
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 10323 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 62002 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 43785 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 41804 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 47977 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Железный купол
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Разведке ФРГ могут разрешить кибератаки и диверсии за пределами страны

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Правительство Германии планирует расширить функции Федеральной разведывательной службы, разрешив ей осуществлять кибератаки и диверсионные операции за рубежом. Это происходит на фоне роста гибридных угроз и активности иностранных спецслужб.

Разведке ФРГ могут разрешить кибератаки и диверсии за пределами страны

Правительство Германии работает над существенным расширением функций Федеральной разведывательной службы. Впервые речь идет не только о сборе разведданных, но и о возможности активных действий против угроз государству, в частности проведении кибератак и диверсий за пределами страны. Об этом информирует Merkur, передает УНН.

Детали

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) может получить беспрецедентные полномочия прямого влияния. Соответствующий законопроект подготовила коалиция канцлера Фридриха Мерца на фоне роста вызовов в сфере безопасности.

Согласно новым положениям, агенты BND смогут:

  • проводить кибератаки против враждебных структур;
    • осуществлять диверсионные операции за рубежом;
      • тайно проникать в помещения врагов государства с целью сбора или уничтожения критически важной информации.

        Президент службы Бруно Каль подчеркивает, что речь не идет о бесконтрольных действиях. По его словам, BND "не превратится в Джеймса Бонда", а все операции будут проходить в рамках закона и под политическим контролем.

        россия усилила кибератаки на институты, вовлеченные в развитие инноваций для ВСУ – Госспецсвязи07.04.25, 14:52 • 10145 просмотров

        До этого момента, со времени основания BND в 1956 году в Западной Германии, службе разрешалось исключительно собирать и анализировать информацию. Активные действия оставались вне ее мандата.

        Однако сейчас Берлин пересматривает подход к национальной безопасности:

        • рост гибридных угроз;
          • активность иностранных спецслужб;
            • кибератаки на государственные и критические инфраструктуры;
              • обострение отношений с Россией и лично главой Кремля Путиным.

                Ранее Германия не раз становилась мишенью кибершпионажа, диверсий и информационных атак, в причастности к которым западные спецслужбы подозревали российские структуры. В ответ власти уже укрепили контрразведывательные возможности, киберзащиту и координацию с партнерами по НАТО.

                Расследования российского вмешательства поглощают столько же времени, сколько и терроризм: европейские чиновники о цели диверсий москвы18.12.25, 13:22 • 2674 просмотра

                Расширение полномочий BND вписывается в общемировой курс на усиление роли киберпространства в сфере безопасности и переход от сугубо оборонительных действий к политике сдерживания. В Берлине подчеркивают, что речь идет не об обострении, а о приспособлении к новым условиям, в которых разведка должна действовать оперативно и на опережение.

                В то же время ожидается, что инициатива вызовет острые дебаты в Бундестаге - из-за возможных ограничений прав человека и риска втягивания Германии в скрытые конфликты за рубежом.

                Напомним

                Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине и заявило, что четко дало понять: будут последствия для гибридных атак, поддерживаемых правительством в Москве, направленных на подрыв демократии.

                Дания обвиняет россию в кибератаках на водоканал, оставивших дома без воды19.12.25, 19:17 • 2274 просмотра

                Вита Зеленецкая

                Новости МираТехнологии
                российская пропаганда
                Война в Украине
                Владимир Путин
                Бундестаг
                НАТО
                Фридрих Мерц
                Германия
                Берлин