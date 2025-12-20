Разведке ФРГ могут разрешить кибератаки и диверсии за пределами страны
Правительство Германии планирует расширить функции Федеральной разведывательной службы, разрешив ей осуществлять кибератаки и диверсионные операции за рубежом. Это происходит на фоне роста гибридных угроз и активности иностранных спецслужб.
Правительство Германии работает над существенным расширением функций Федеральной разведывательной службы. Впервые речь идет не только о сборе разведданных, но и о возможности активных действий против угроз государству, в частности проведении кибератак и диверсий за пределами страны. Об этом информирует Merkur, передает УНН.
Детали
Федеральная разведывательная служба Германии (BND) может получить беспрецедентные полномочия прямого влияния. Соответствующий законопроект подготовила коалиция канцлера Фридриха Мерца на фоне роста вызовов в сфере безопасности.
Согласно новым положениям, агенты BND смогут:
- проводить кибератаки против враждебных структур;
- осуществлять диверсионные операции за рубежом;
- тайно проникать в помещения врагов государства с целью сбора или уничтожения критически важной информации.
Президент службы Бруно Каль подчеркивает, что речь не идет о бесконтрольных действиях. По его словам, BND "не превратится в Джеймса Бонда", а все операции будут проходить в рамках закона и под политическим контролем.
До этого момента, со времени основания BND в 1956 году в Западной Германии, службе разрешалось исключительно собирать и анализировать информацию. Активные действия оставались вне ее мандата.
Однако сейчас Берлин пересматривает подход к национальной безопасности:
- рост гибридных угроз;
- активность иностранных спецслужб;
- кибератаки на государственные и критические инфраструктуры;
- обострение отношений с Россией и лично главой Кремля Путиным.
Ранее Германия не раз становилась мишенью кибершпионажа, диверсий и информационных атак, в причастности к которым западные спецслужбы подозревали российские структуры. В ответ власти уже укрепили контрразведывательные возможности, киберзащиту и координацию с партнерами по НАТО.
Расширение полномочий BND вписывается в общемировой курс на усиление роли киберпространства в сфере безопасности и переход от сугубо оборонительных действий к политике сдерживания. В Берлине подчеркивают, что речь идет не об обострении, а о приспособлении к новым условиям, в которых разведка должна действовать оперативно и на опережение.
В то же время ожидается, что инициатива вызовет острые дебаты в Бундестаге - из-за возможных ограничений прав человека и риска втягивания Германии в скрытые конфликты за рубежом.
Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине и заявило, что четко дало понять: будут последствия для гибридных атак, поддерживаемых правительством в Москве, направленных на подрыв демократии.
