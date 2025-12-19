$42.340.00
15:48 • 8812 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 15689 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53 • 15552 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21 • 27768 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 22782 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 15643 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 17009 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
19 декабря, 12:10 • 13281 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 24663 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08 • 11319 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Дания обвиняет россию в кибератаках на водоканал, оставивших дома без воды

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Служба военной разведки Дании обвиняет россию в кибератаках на датскую водопроводную компанию в 2024 году и DDoS-атаках на веб-сайты. В результате атаки водопроводной компании дома временно остались без воды из-за прорыва труб.

Дания обвиняет россию в кибератаках на водоканал, оставивших дома без воды

москва несет ответственность за "разрушительные и деструктивные" кибератаки на датскую водопроводную компанию в 2024 году и серию DDoS-атак, которые перегрузили датские веб-сайты накануне региональных и местных выборов в прошлом месяце. Об этом говорится в заявлении Службы военной разведки Дании, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Датская водопроводная компания заявила, что атака привела к прорыву труб, в результате чего дома временно остались без воды.

Ян Хансен, глава водопроводной компании Туреби-Алкеструп, расположенной к юго-западу от Копенгагена, сказал, что он посоветовал другим компаниям не сокращать расходы на кибербезопасность и оформить киберстрахование. Атака произошла, по его словам, потому что водопроводная компания перешла на более дешевую кибербезопасность, которая оказалась менее надежной, чем раньше.

Датская разведка заявила, что атаки являются частью "гибридной войны" россии против Запада и попыткой создать нестабильность. По ее словам, кибератаки москвы являются частью более широкой кампании по подрыву и наказанию стран, поддерживающих Украину. Ранее российских хакеров обвиняли в проведении взломов других водных объектов в Европе, в частности норвежской плотины, где, по словам норвежских властей, хакеры открыли задвижки, чтобы позволить воде вытекать наружу.

"Это показывает, что существуют силы, которые могут парализовать важные части нашего общества", — заявил он на пресс-конференции в четверг, как сообщает датская телекомпания DR.

Шак Педерсен добавил, что кибератаки показывают, что Дания недостаточно подготовлена к подобным ситуациям, сообщает DR.

Расследования российского вмешательства поглощают столько же времени, сколько и терроризм: европейские чиновники о цели диверсий москвы18.12.25, 14:22 • 2638 просмотров

Добавим

По данным издания, эти атаки входят в число растущих инцидентов, которые, по словам западных чиновников, являются частью кампании саботажа и дестабилизации по всей Европе, организованной россией. В базе данных Associated Press задокументировано 147 инцидентов, включая два случая, о которых сообщила Дания на этой неделе.

Не все инциденты становятся достоянием общественности, и иногда чиновникам требуются месяцы, чтобы установить связь с москвой. Хотя чиновники утверждают, что кампания, развернувшаяся после вторжения президента владимира путина в Украину в 2022 году, направлена на то, чтобы лишить Киев поддержки, они считают, что москва также пытается выявить слабые места Европы и отвлечь ресурсы правоохранительных органов.

Датское агентство заявило, что пророссийская группа Z-Pentest совершила "деструктивную атаку" на водопроводную компанию в 2024 году, и что отдельная группа NoName057(16) несет ответственность за кибератаку на датские веб-сайты накануне недавних выборов. По данным агентства, обе группы имеют связи с российским государством.

"Российское государство использует обе группы как инструменты своей гибридной войны против Запада. Цель состоит в том, чтобы создать нестабильность в целевых странах и наказать тех, кто поддерживает Украину", — говорится в заявлении. По данным DR, NoName057(16) действовала в ноябре с целью сорвать выборы.

Водопроводная станция Туреби-Алкеструп обслуживает несколько деревень примерно в 35 километрах к югу от Копенгагена. По данным станции, хакеры изменили давление воды, что привело к разрыву трубы. Около 50 домов остались без воды примерно на семь часов, а около 450 домов на час.

Тем временем в Германии 12 декабря власти вызвали посла России в Берлине после того, как МИД обвинил москву в саботаже, кибератаках и вмешательстве в выборы.

Это включает кибератаку на немецкую систему управления воздушным движением в 2024 году, заявил представитель МИД Германии Мартин Гизе.

Антонина Туманова

