Расследования российского вмешательства поглощают столько же времени, сколько и терроризм: европейские чиновники о цели диверсий москвы

Недавняя диверсия в Польше — один из инцидентов, которые, по словам западных чиновников, являются частью кампании по дезорганизации Европы, организованной Россией. Глава одной крупной европейской разведывательной службы заявил, что расследования российского вмешательства теперь поглощают столько же времени агентства, сколько и терроризм, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Издание напоминает, что в ноябре поезд, перевозивший почти 500 человек, внезапно остановился на востоке Польши. Порванная линия связи разбила несколько окон, а путь впереди был поврежден. В других местах линии взрывчатка сдетонировала под проезжавшим мимо грузовым поездом.

Ни в одном из случаев никто не пострадал, и ущерб был незначительным, но Польша, обвинившая в нападении российские разведывательные службы, отреагировала решительно: она развернула 10 000 военнослужащих для защиты критически важной инфраструктуры.

В Польше ожидают эскалации диверсий рф после взрыва на железной дороге

Диверсия в Польше является одним из 145 инцидентов в базе данных Associated Press, которые, по словам западных чиновников, являются частью кампании по дезорганизации Европы, организованной Россией. Чиновники говорят, что кампания, начавшаяся после вторжения президента Владимира Путина в Украину в 2022 году, имеет целью лишить Киев поддержки, создать разногласия среди европейцев и выявить слабые места безопасности континента.

До сих пор в этой гибридной войне большинство известных актов диверсии привели к минимальному ущербу — ничто по сравнению с десятками тысяч потерянных жизней и разрушенных городов по всей Украине.

Но чиновники говорят, что каждый акт — от вандализма памятников до кибератак и пожаров на складах — поглощает ценные ресурсы безопасности. Глава одной крупной европейской разведывательной службы заявил, что расследования российского вмешательства теперь поглощают столько же времени агентства, сколько и терроризм.

Хотя эта кампания создает тяжелое бремя для европейских служб безопасности, она почти ничего не стоит России, говорят чиновники. Это потому, что Москва проводит трансграничные операции, которые требуют от европейских стран широкого сотрудничества в расследованиях, часто используя иностранцев с криминальным прошлым в качестве дешевых посредников для российских разведчиков. Это означает, что Москва получает победу, просто связывая ресурсы, даже когда заговоры не удаются, пишет АР.

ЕС планирует ввести санкции против российского производства беспилотников – Bloomberg

"Это круглосуточная операция между всеми службами, чтобы остановить это", — сказал высокопоставленный чиновник европейской разведки, который, как и глава европейской разведывательной службы и другие чиновники, общавшиеся с AP, настаивал на анонимности для обсуждения деликатных вопросов безопасности.

В течение года агентство AP пообщалось с более чем 40 европейскими и натовскими чиновниками из 13 стран, чтобы задокументировать масштабы этой гибридной войны.

В свою очередь, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил AP, что Россия не имеет "никакой связи" с этой кампанией.

Добавим

Издание отмечает, что сейчас база данных AP показывает всплеск количества поджогов и взрывов с одного в 2023 году до 26 в 2024 году. Шесть из них было задокументировано на сегодня в 2025 году. Тем временем в прошлом году было зарегистрировано три случая вандализма, а в этом году – один.

Данные неполны, поскольку не все инциденты обнародуются, и чиновникам может потребоваться несколько месяцев, чтобы установить связь с Москвой. Но всплеск соответствует тому, о чем предупреждали чиновники: кампания становится все более опасной.