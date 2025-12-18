Розслідування російського втручання поглинають стільки ж часу, скільки й тероризм: європейські чиновники про мету диверсій москви

Нещодавня диверсія в Польщі - один із інцидентів, які, за словами західних чиновників, є частиною кампанії з дезорганізації Європи, організованої росією. Керівник однієї великої європейської розвідувальної служби заявив, що розслідування російського втручання тепер поглинають стільки ж часу агентства, скільки й тероризм, передає УНН із посиланням на АР.

Деталі

Видання нагадує, що у листопаді поїзд, що перевозив майже 500 людей, раптово зупинився на сході Польщі. Порвана лінія зв'язку розбила кілька вікон, а колія попереду була пошкоджена. В інших місцях лінії вибухівка здетонувала під вантажним поїздом, що проїжджав повз.

У жодному з випадків ніхто не постраждав, і збитки були незначними, але Польща, яка звинуватила в нападі російські розвідувальні служби, відреагувала рішуче: вона розгорнула 10 000 військовослужбовців для захисту критично важливої ​​інфраструктури.

Диверсія в Польщі є одним із 145 інцидентів у базі даних Associated Press, які, за словами західних чиновників, є частиною кампанії з дезорганізації Європи, організованої росією. Чиновники кажуть, що кампанія, яка розпочалася після вторгнення президента володимира путіна в Україну у 2022 році, має на меті позбавити Київ підтримки, створити розбіжності серед європейців та виявити слабкі місця безпеки континенту.

Досі в цій гібридній війні більшість відомих актів диверсії призвели до мінімальної шкоди — ніщо в порівнянні з десятками тисяч втрачених життів та зруйнованих міст по всій Україні.

Але чиновники кажуть, що кожен акт — від вандалізму пам'ятників до кібератак і пожеж на складах — поглинає цінні ресурси безпеки. Керівник однієї великої європейської розвідувальної служби заявив, що розслідування російського втручання тепер поглинають стільки ж часу агентства, скільки й тероризм.

Хоча ця кампанія створює важкий тягар для європейських служб безпеки, вона майже нічого не коштує росії, кажуть чиновники. Це тому, що москва проводить транскордонні операції, які вимагають від європейських країн широкого співробітництва в розслідуваннях, часто використовуючи іноземців з кримінальним минулим як дешевих посередників для російських розвідників. Це означає, що москва отримує перемогу, просто зв'язуючи ресурси, навіть коли змови не вдаються, пише АР.

"Це цілодобова операція між усіма службами, щоб зупинити це", — сказав високопоставлений чиновник європейської розвідки, який, як і голова європейської розвідувальної служби та інші чиновники, які спілкувалися з AP, наполягав на анонімності для обговорення делікатних питань безпеки.

Протягом року агентство AP поспілкувалося з понад 40 європейськими та натівськими чиновниками з 13 країн, щоб задокументувати масштаби цієї гібридної війни.

У свою чергу речник російського диктатора дмитро пєсков заявив AP, що росія не має "жодного зв'язку" з цією кампанією.

Додамо

Видання зауважує, що наразі база даних AP показує сплеск кількості підпалів та вибухів з одного у 2023 році до 26 у 2024 році. Шість з них було задокументовано на сьогодні у 2025 році. Тим часом минулого року було зареєстровано три випадки вандалізму, а цього року – один.

Дані є неповними, оскільки не всі інциденти оприлюднюються, і чиновникам може знадобитися кілька місяців, щоб встановити зв'язок з москвою. Але сплеск відповідає тому, про що попереджали чиновники: кампанія стає дедалі небезпечнішою.