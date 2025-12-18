Розслідування російського втручання поглинають стільки ж часу, скільки й тероризм: європейські чиновники про мету диверсій москви

$42.340.15
49.630.04
ukenru
11:31 • 2662 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 6032 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 9032 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
08:07 • 17478 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
07:18 • 27140 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 38414 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 54424 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 51944 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 86675 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 43369 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2м/с
69%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Військові США заявили про черговий удар по судну з наркотиками в Тихому океані18 грудня, 03:02 • 35403 перегляди
"Мені дістався безлад, але я його виправлю": Трамп виступив зі зверненням до нації18 грудня, 03:27 • 38427 перегляди
Окуляри зі штучним інтелектом від Meta підсилюватимуть голос співрозмовника18 грудня, 04:23 • 34519 перегляди
росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждаліPhoto18 грудня, 05:25 • 30866 перегляди
Перейменування "копійки" на "шаг": Рада підтримала закон у першому читанніPhoto09:48 • 15832 перегляди
Публікації
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 3666 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 47521 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 45707 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 42020 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 86644 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Німеччина
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 3666 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 22083 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 21748 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 28722 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 34293 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Ракетна система С-400
МіГ-31

Розслідування російського втручання поглинають стільки ж часу, скільки й тероризм: європейські чиновники про мету диверсій москви

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Європейські чиновники кажуть, що кожна диверсія — від вандалізму пам'ятників до кібератак і пожеж на складах — поглинає цінні ресурси безпеки.

Розслідування російського втручання поглинають стільки ж часу, скільки й тероризм: європейські чиновники про мету диверсій москви

Нещодавня диверсія в Польщі - один із інцидентів, які, за словами західних чиновників, є частиною кампанії з дезорганізації Європи, організованої росією. Керівник однієї великої європейської розвідувальної служби заявив, що розслідування російського втручання тепер поглинають стільки ж часу агентства, скільки й тероризм, передає УНН із посиланням на АР.

Деталі

Видання нагадує, що у листопаді поїзд, що перевозив майже 500 людей, раптово зупинився на сході Польщі. Порвана лінія зв'язку розбила кілька вікон, а колія попереду була пошкоджена. В інших місцях лінії вибухівка здетонувала під вантажним поїздом, що проїжджав повз.

У жодному з випадків ніхто не постраждав, і збитки були незначними, але Польща, яка звинуватила в нападі російські розвідувальні служби, відреагувала рішуче: вона розгорнула 10 000 військовослужбовців для захисту критично важливої ​​інфраструктури.

У Польщі очікують ескалації диверсій рф після вибуху на залізниці25.11.25, 14:51 • 2513 переглядiв

Диверсія в Польщі є одним із 145 інцидентів у базі даних Associated Press, які, за словами західних чиновників, є частиною кампанії з дезорганізації Європи, організованої росією. Чиновники кажуть, що кампанія, яка розпочалася після вторгнення президента володимира путіна в Україну у 2022 році, має на меті позбавити Київ підтримки, створити розбіжності серед європейців та виявити слабкі місця безпеки континенту.

Досі в цій гібридній війні більшість відомих актів диверсії призвели до мінімальної шкоди — ніщо в порівнянні з десятками тисяч втрачених життів та зруйнованих міст по всій Україні.

Але чиновники кажуть, що кожен акт — від вандалізму пам'ятників до кібератак і пожеж на складах — поглинає цінні ресурси безпеки. Керівник однієї великої європейської розвідувальної служби заявив, що розслідування російського втручання тепер поглинають стільки ж часу агентства, скільки й тероризм.

Хоча ця кампанія створює важкий тягар для європейських служб безпеки, вона майже нічого не коштує росії, кажуть чиновники. Це тому, що москва проводить транскордонні операції, які вимагають від європейських країн широкого співробітництва в розслідуваннях, часто використовуючи іноземців з кримінальним минулим як дешевих посередників для російських розвідників. Це означає, що москва отримує перемогу, просто зв'язуючи ресурси, навіть коли змови не вдаються, пише АР.

ЄС планує ввести санкції проти російського виробництва безпілотників – Bloomberg05.12.22, 15:50 • 815393 перегляди

"Це цілодобова операція між усіма службами, щоб зупинити це", — сказав високопоставлений чиновник європейської розвідки, який, як і голова європейської розвідувальної служби та інші чиновники, які спілкувалися з AP, наполягав на анонімності для обговорення делікатних питань безпеки.

Протягом року агентство AP поспілкувалося з понад 40 європейськими та натівськими чиновниками з 13 країн, щоб задокументувати масштаби цієї гібридної війни.

У свою чергу речник російського диктатора дмитро пєсков заявив AP, що росія не має "жодного зв'язку" з цією кампанією.

Додамо

Видання зауважує, що наразі база даних AP показує сплеск кількості підпалів та вибухів з одного у 2023 році до 26 у 2024 році. Шість з них було задокументовано на сьогодні у 2025 році. Тим часом минулого року було зареєстровано три випадки вандалізму, а цього року – один.

Дані є неповними, оскільки не всі інциденти оприлюднюються, і чиновникам може знадобитися кілька місяців, щоб встановити зв'язок з москвою. Але сплеск відповідає тому, про що попереджали чиновники: кампанія стає дедалі небезпечнішою.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Ассошіейтед Прес
НАТО
Європа
Україна
Польща