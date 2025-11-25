$42.370.10
Ексклюзив
13:21 • 1908 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 2088 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 1746 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
12:32 • 2010 перегляди
Bloomberg: у Дрісколла на тлі зустрічі з росіянами в ОАЕ заявили, що переговори йдуть добре, Буданов також в Абу-Дабі
12:28 • 2198 перегляди
Ворог рухається цілодобово: росіяни мають намір оточити Мирноград на Донеччині - 7 корпус ДШВVideo
Ексклюзив
11:46 • 5534 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"Photo
10:50 • 10881 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людейPhoto
Ексклюзив
10:00 • 23270 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
09:24 • 19443 перегляди
Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді
08:07 • 27615 перегляди
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф
У Польщі очікують ескалації диверсій рф після вибуху на залізниці

Київ • УНН

 • 634 перегляди

Віцепрем'єр Польщі Кшиштоф Гавковський прогнозує посилення диверсійної діяльності росії після вибуху на залізничному маршруті до України.

У Польщі очікують ескалації диверсій рф після вибуху на залізниці

Віцепрем'єр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що очікує на ескалацію диверсійної діяльності росії в країні після вибуху на жвавому залізничному маршруті в Україну, в якому влада звинувачує москву, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Кшиштоф Гавковський заявив ЗМІ, що громадянське населення та критично важлива інфраструктура країни-члена НАТО перебувають під загрозою, оскільки кремль активізує зусилля щодо утримання поляків від підтримки України.

Польська влада заявила, що за вибухом стоїть російська розвідка. москва відкинула це звинувачення, назвавши його "русофобією". Інцидент, який Європейський Союз назвав "державним терором", стався приблизно через два місяці після того, як 19 російських безпілотників глибоко вторглися в повітряний простір Польщі.

Польща, яка є членом НАТО на східному фланзі, межує з росією та союзницею кремля білоруссю. В останні роки країна зміцнила свої збройні сили, ставши одним із лідерів альянсу з витрат на оборону у відсотковому відношенні до валового внутрішнього продукту.

"Ми не можемо виключати ескалацію приблизно кожні шість тижнів", - сказав Гавковський, додавши, що спроби росії підірвати країну можуть набути форми дезінформації або терористичних атак.

Ескалація триватиме, і я бачу її у різних галузях. Я бачу її у погрозах цивільному населенню. Я бачу її у загрозах критично важливій інфраструктурі. Я бачу її в кіберпросторі. Я бачу її всюди, де поляки можуть постраждати 

- сказав віцепрем'єр Польщі.

Підривна діяльність росії супроводжувалася інтенсивними кампаніями в соціальних мережах, які звинувачують українців в актах саботажу, сказав Гавковський, який займається кібербезпекою країни. Польська влада працює з технологічними компаніями, щоб швидко припинити дезінформацію, що фінансується Кремлем, додав він.

Видання зауважує, що мільйони українців втекли до Польщі після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році, і багато хто з них залишається там. Хоча країна завжди була затятою прихильницею Києва, ставлення до українців останніми роками погіршилося на тлі зростання націоналістичних настроїв.

Гавковський заявив, що в той час, як Україна веде переговори щодо мирного плану, який очолює США, європейським союзникам важливо зберігати скептицизм щодо намірів росії. Польща застерегла від відновлення взаємодії з москвою шляхом відновлення ділових зв'язків, перерваних санкціями та обуренням щодо повномасштабного вторгнення.

Президент Польщі Навроцький про мирний план: треба враховувати, що росія не дотримується своїх домовленостей22.11.25, 12:27 • 5322 перегляди

"У Західній Європі є країни, які заявляють, що війну потрібно якнайшвидше закінчити, і нам потрібно повернутися до роботи з росією", - сказав Гавковський. "Їх позиція не змінилася — як і раніше „що більше ми співпрацюємо, тим цивілізованішою стає росія"".

Для Польщі запобігання майбутній російській агресії означає, що будь-яка мирна угода має дати Україні почуття задоволення від її військових зусиль, сказав він.

"Якщо вони знатимуть, що боролися недаремно, їм буде легше відновити свою ідентичність", — сказав Гавковський, додавши, що сильна Україна із сильним моральним духом може й надалі залишатися на заваді росії.

Альтернативою, за його словами, стане зміцнення переконання, що Україна не може уникнути російського панування, що також є небезпечним для Польщі.

Польща заарештувала третього підозрюваного у справі про диверсію на залізниці24.11.25, 13:19 • 2862 перегляди

Доповнення

З 15 по 17 листопада у Польщі на залізничному маршруті Варшава-Дорогуськ, який веде у тому числі до кордону з Україною, сталося два акти диверсії. У Міці (Гарволінський повіт, Мазовецьке воєводство) вибуховий пристрій пошкодив залізничну колію. В іншому місці, поблизу залізничної станції Голомб (Пулавський повіт, Люблінське воєводство), поїзд, що перевозив 475 пасажирів, був змушений раптово загальмувати через пошкодження залізничної колії.

Польща направила ноту білорусі з проханням екстрадувати двох громадян України, яких звинувачують у диверсії на залізниці від імені росії.

Антоніна Туманова

Новини Світу
російська пропаганда
Санкції
Соціальна мережа
Війна в Україні
Білорусь
Кшиштоф Ґавковський
НАТО
Європейський Союз
Варшава
Україна
Польща