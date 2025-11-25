В Польше ожидают эскалации диверсий рф после взрыва на железной дороге

Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что ожидает эскалации диверсионной деятельности россии в стране после взрыва на оживленном железнодорожном маршруте в Украину, в котором власти обвиняют москву, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Кшиштоф Гавковский заявил СМИ, что гражданское население и критически важная инфраструктура страны-члена НАТО находятся под угрозой, поскольку кремль активизирует усилия по удержанию поляков от поддержки Украины.

Польские власти заявили, что за взрывом стоит российская разведка. москва отвергла это обвинение, назвав его "русофобией". Инцидент, который Европейский Союз назвал "государственным террором", произошел примерно через два месяца после того, как 19 российских беспилотников глубоко вторглись в воздушное пространство Польши.

Польша, являющаяся членом НАТО на восточном фланге, граничит с россией и союзницей кремля беларусью. В последние годы страна укрепила свои вооруженные силы, став одним из лидеров альянса по расходам на оборону в процентном отношении к валовому внутреннему продукту.

"Мы не можем исключать эскалацию примерно каждые шесть недель", — сказал Гавковский, добавив, что попытки россии подорвать страну могут принять форму дезинформации или террористических атак.

Эскалация будет продолжаться, и я вижу ее в разных областях. Я вижу ее в угрозах гражданскому населению. Я вижу ее в угрозах критически важной инфраструктуре. Я вижу ее в киберпространстве. Я вижу ее везде, где поляки могут пострадать. - сказал вице-премьер Польши.

Подрывная деятельность россии сопровождалась интенсивными кампаниями в социальных сетях, обвиняющими украинцев в актах саботажа, сказал Гавковский, который занимается кибербезопасностью страны. Польские власти работают с технологическими компаниями, чтобы быстро пресечь дезинформацию, финансируемую Кремлем, добавил он.

Издание отмечает, что миллионы украинцев бежали в Польшу после полномасштабного вторжения россии в 2022 году, и многие из них остаются там. Хотя страна всегда была ярым сторонником Киева, отношение к украинцам в последние годы ухудшилось на фоне роста националистических настроений.

Гавковский заявил, что в то время как Украина ведет переговоры по мирному плану, который возглавляет США, европейским союзникам важно сохранять скептицизм относительно намерений россии. Польша предостерегла от возобновления взаимодействия с москвой путем возобновления деловых связей, прерванных санкциями и возмущением по поводу полномасштабного вторжения.

Президент Польши Навроцкий о мирном плане: надо учитывать, что россия не соблюдает свои договоренности

"В Западной Европе есть страны, которые заявляют, что войну нужно как можно скорее закончить, и нам нужно вернуться к работе с россией", — сказал Гавковский. "Их позиция не изменилась — по-прежнему „чем больше мы сотрудничаем, тем цивилизованнее становится россия"".

Для Польши предотвращение будущей российской агрессии означает, что любое мирное соглашение должно дать Украине чувство удовлетворения от ее военных усилий, сказал он.

"Если они будут знать, что боролись не зря, им будет легче восстановить свою идентичность", — сказал Гавковский, добавив, что сильная Украина с сильным моральным духом может и впредь оставаться на пути россии.

Альтернативой, по его словам, станет укрепление убеждения, что Украина не может избежать российского господства, что также опасно для Польши.

Польша арестовала третьего подозреваемого по делу о диверсии на железной дороге

Дополнение

С 15 по 17 ноября в Польше на железнодорожном маршруте Варшава-Дорогуск, который ведет в том числе к границе с Украиной, произошло два акта диверсии. В Мице (Гарволинский повет, Мазовецкое воеводство) взрывное устройство повредило железнодорожный путь. В другом месте, вблизи железнодорожной станции Голомб (Пулавский повет, Люблинское воеводство), поезд, перевозивший 475 пассажиров, был вынужден внезапно затормозить из-за повреждения железнодорожного пути.

Польша направила ноту беларуси с просьбой экстрадировать двух граждан Украины, которых обвиняют в диверсии на железной дороге от имени россии.