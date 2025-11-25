В Польше ожидают эскалации диверсий рф после взрыва на железной дороге

$42.370.10
48.920.21
ukenru
Эксклюзив
13:41 • 1790 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 9778 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 6776 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 6038 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
12:32 • 5754 просмотра
Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби
12:28 • 4468 просмотра
Враг движется круглосуточно: россияне намерены окружить Мирноград в Донецкой области - 7 корпус ДШВVideo
Эксклюзив
11:46 • 7098 просмотра
Из-за неявки адвоката суд не смог рассмотреть вопрос отстранения от должности врача-онколога, чей пациент умер в скандальной клинике "Одрекс"Photo
10:50 • 11375 просмотра
Атака рф по Киеву 25 ноября: число погибших увеличилось до 7 человекPhoto
Эксклюзив
10:00 • 25427 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
09:24 • 19583 просмотра
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.2м/с
73%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Образование на ВОТ превращается в конвейер дешевой рабочей силы - ЦНС25 ноября, 04:28 • 6912 просмотра
Число жертв и раненых в результате ночной атаки на Киев растет, под завалами могут быть людиVideo25 ноября, 05:36 • 64204 просмотра
Зеленский отреагировал на атаку рф 22 ракетами и более 460 дронами: известно о залете четырех беспилотников в Молдову и Румынию25 ноября, 07:57 • 4380 просмотра
Встреча министра армии США Дрисколла с россиянами в Абу-Даби: стали известны новые детали25 ноября, 08:01 • 45023 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ08:39 • 34573 просмотра
публикации
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
13:21 • 9674 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 25394 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 78151 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 106379 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 96408 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Кир Стармер
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Великобритания
Молдова
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ08:39 • 34726 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 63866 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 65098 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 72379 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 81660 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Еврофайтер Тайфун
Золото

В Польше ожидают эскалации диверсий рф после взрыва на железной дороге

Киев • УНН

 • 928 просмотра

Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский прогнозирует усиление диверсионной деятельности россии после взрыва на железнодорожном маршруте в Украину.

В Польше ожидают эскалации диверсий рф после взрыва на железной дороге

Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что ожидает эскалации диверсионной деятельности россии в стране после взрыва на оживленном железнодорожном маршруте в Украину, в котором власти обвиняют москву, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Кшиштоф Гавковский заявил СМИ, что гражданское население и критически важная инфраструктура страны-члена НАТО находятся под угрозой, поскольку кремль активизирует усилия по удержанию поляков от поддержки Украины.

Польские власти заявили, что за взрывом стоит российская разведка. москва отвергла это обвинение, назвав его "русофобией". Инцидент, который Европейский Союз назвал "государственным террором", произошел примерно через два месяца после того, как 19 российских беспилотников глубоко вторглись в воздушное пространство Польши.

Польша, являющаяся членом НАТО на восточном фланге, граничит с россией и союзницей кремля беларусью. В последние годы страна укрепила свои вооруженные силы, став одним из лидеров альянса по расходам на оборону в процентном отношении к валовому внутреннему продукту.

"Мы не можем исключать эскалацию примерно каждые шесть недель", — сказал Гавковский, добавив, что попытки россии подорвать страну могут принять форму дезинформации или террористических атак.

Эскалация будет продолжаться, и я вижу ее в разных областях. Я вижу ее в угрозах гражданскому населению. Я вижу ее в угрозах критически важной инфраструктуре. Я вижу ее в киберпространстве. Я вижу ее везде, где поляки могут пострадать.

- сказал вице-премьер Польши.

Подрывная деятельность россии сопровождалась интенсивными кампаниями в социальных сетях, обвиняющими украинцев в актах саботажа, сказал Гавковский, который занимается кибербезопасностью страны. Польские власти работают с технологическими компаниями, чтобы быстро пресечь дезинформацию, финансируемую Кремлем, добавил он.

Издание отмечает, что миллионы украинцев бежали в Польшу после полномасштабного вторжения россии в 2022 году, и многие из них остаются там. Хотя страна всегда была ярым сторонником Киева, отношение к украинцам в последние годы ухудшилось на фоне роста националистических настроений.

Гавковский заявил, что в то время как Украина ведет переговоры по мирному плану, который возглавляет США, европейским союзникам важно сохранять скептицизм относительно намерений россии. Польша предостерегла от возобновления взаимодействия с москвой путем возобновления деловых связей, прерванных санкциями и возмущением по поводу полномасштабного вторжения.

Президент Польши Навроцкий о мирном плане: надо учитывать, что россия не соблюдает свои договоренности22.11.25, 12:27 • 5325 просмотров

"В Западной Европе есть страны, которые заявляют, что войну нужно как можно скорее закончить, и нам нужно вернуться к работе с россией", — сказал Гавковский. "Их позиция не изменилась — по-прежнему „чем больше мы сотрудничаем, тем цивилизованнее становится россия"".

Для Польши предотвращение будущей российской агрессии означает, что любое мирное соглашение должно дать Украине чувство удовлетворения от ее военных усилий, сказал он.

"Если они будут знать, что боролись не зря, им будет легче восстановить свою идентичность", — сказал Гавковский, добавив, что сильная Украина с сильным моральным духом может и впредь оставаться на пути россии.

Альтернативой, по его словам, станет укрепление убеждения, что Украина не может избежать российского господства, что также опасно для Польши.

Польша арестовала третьего подозреваемого по делу о диверсии на железной дороге24.11.25, 13:19 • 2868 просмотров

Дополнение

С 15 по 17 ноября в Польше на железнодорожном маршруте Варшава-Дорогуск, который ведет в том числе к границе с Украиной, произошло два акта диверсии. В Мице (Гарволинский повет, Мазовецкое воеводство) взрывное устройство повредило железнодорожный путь. В другом месте, вблизи железнодорожной станции Голомб (Пулавский повет, Люблинское воеводство), поезд, перевозивший 475 пассажиров, был вынужден внезапно затормозить из-за повреждения железнодорожного пути.

Польша направила ноту беларуси с просьбой экстрадировать двух граждан Украины, которых обвиняют в диверсии на железной дороге от имени россии.

Антонина Туманова

Новости Мира
российская пропаганда
Санкции
Социальная сеть
Война в Украине
Беларусь
Кшиштоф Гавковский
НАТО
Европейский Союз
Варшава
Украина
Польша