Польша арестовала третьего подозреваемого по делу о диверсии на железной дороге
Киев • УНН
Польша задержала гражданина Украины Владимира Б. по обвинению в пособничестве в совершении диверсий на железнодорожной инфраструктуре 15-16 ноября 2025 года. Он способствовал разведке местности и подготовке дальнейших действий, сообщила Национальная прокуратура Польши 24 ноября.
Детали
В рамках расследования диверсий на железнодорожной инфраструктуре сотрудники польской прокуратуры совместно с сотрудниками центрального бюро расследований полиции (CBŚP) страны, как указано, "получили доказательства, свидетельствующие о том, что гражданин Украины Владимир Б. способствовал непосредственным исполнителям диверсий на железнодорожной инфраструктуре 15-16 ноября 2025 года".
В рамках продолжающегося расследования мужчина был задержан сотрудниками CBŚP 20 ноября 2025 года. 22 ноября 2025 года прокурор обвинил Владимира Б. в действиях в пользу российской разведки и содействии непосредственным исполнителям (Александру К. и Евгению И.) в совершении диверсий 15-16 ноября 2025 года в населенных пунктах Мика и Голомб
Пособничество, как отмечается, заключалось "в материально-техническом обеспечении подготовки и осуществления терактов на железнодорожном пути №7".
"Доказательства свидетельствуют о том, что в сентябре 2025 года Владимир Б. отвез Евгения И. в район запланированных диверсионных операций (железнодорожный путь №7 в районе населенных пунктов Мика и Голомб), где тот осмотрел местность и выбрал место для закладки взрывчатки, установки устройства видеозаписи и установки металлического элемента", - говорится в сообщении.
После предъявления обвинения прокурор, как указано, "допросил Владимира Б. в качестве подозреваемого". Его процессуальный статус не разглашается.
По ходатайству прокурора суд избрал Владимиру Б. меру пресечения в виде заключения под стражу
Расследование, как отмечается, продолжается. "Ведутся активные работы по установлению всех лиц, которые каким-либо образом участвовали в заказе, планировании, организации или осуществлении вышеупомянутых диверсий", - отметили в прокуратуре Польши.
Дополнение
С 15 по 17 ноября в Польше на железнодорожном маршруте Варшава-Дорогуск, который ведет в том числе к границе с Украиной, произошло два акта диверсии. В Мике (Гарволинский повет, Мазовецкое воеводство) взрывное устройство повредило железнодорожный путь. В другом месте, вблизи железнодорожной станции Голомб (Пулавский повет, Люблинское воеводство), поезд, перевозивший 475 пассажиров, был вынужден внезапно затормозить из-за повреждения железнодорожного пути.
