Польша арестовала третьего подозреваемого по делу о диверсии на железной дороге

ukenru
11:25 • 760 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:50 • 3068 просмотра
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"
10:32 • 3428 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
09:58 • 3426 просмотра
Информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения - ЦПД
08:41 • 3524 просмотра
рф атаковала энергетику в 4 областях, сложнее всего - в Днепропетровской, графики продолжаются - Минэнерго
08:21 • 9410 просмотра
Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали
Эксклюзив
07:12 • 28903 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 21865 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 23063 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 28285 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
публикации
Эксклюзивы
Эверест уже не самый высокий: ученые нашли гигантские структуры под Землей, превосходящие его в 100 раз24 ноября, 02:09 • 24574 просмотра
Алкоголизм в войсках РФ: командование бросает на передовую пьяных солдат24 ноября, 02:49 • 15083 просмотра
Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G824 ноября, 05:08 • 28436 просмотра
Вторая часть «Злой» бьет рекорды проката07:49 • 14124 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года08:11 • 10374 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
07:12 • 28904 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 56203 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 133748 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 96200 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 100513 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года08:11 • 10601 просмотра
Вторая часть «Злой» бьет рекорды проката07:49 • 14360 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 37483 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятия22 ноября, 08:13 • 48071 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьме22 ноября, 07:49 • 49839 просмотра
Польша арестовала третьего подозреваемого по делу о диверсии на железной дороге

Киев • УНН

 • 570 просмотра

Польша задержала гражданина Украины Владимира Б. по обвинению в пособничестве в совершении диверсий на железнодорожной инфраструктуре 15-16 ноября 2025 года. Он способствовал разведке местности и подготовке дальнейших действий, сообщила Национальная прокуратура Польши 24 ноября.

Польша арестовала третьего подозреваемого по делу о диверсии на железной дороге
x.com/PremierRP

Польша задержала еще одного подозреваемого по делу о диверсиях на железной дороге гражданина Украины по обвинению в пособничестве в совершении диверсий против железнодорожной инфраструктуры страны, согласно выводам следствия, он способствовал совершению преступления, содействуя разведке местности и подготовке дальнейших действий, сообщила Национальная прокуратура Польши 24 ноября, пишет УНН.

Детали

В рамках расследования диверсий на железнодорожной инфраструктуре сотрудники польской прокуратуры совместно с сотрудниками центрального бюро расследований полиции (CBŚP) страны, как указано, "получили доказательства, свидетельствующие о том, что гражданин Украины Владимир Б. способствовал непосредственным исполнителям диверсий на железнодорожной инфраструктуре 15-16 ноября 2025 года".

В рамках продолжающегося расследования мужчина был задержан сотрудниками CBŚP 20 ноября 2025 года. 22 ноября 2025 года прокурор обвинил Владимира Б. в действиях в пользу российской разведки и содействии непосредственным исполнителям (Александру К. и Евгению И.) в совершении диверсий 15-16 ноября 2025 года в населенных пунктах Мика и Голомб

- сообщили в польской прокуратуре.

Пособничество, как отмечается, заключалось "в материально-техническом обеспечении подготовки и осуществления терактов на железнодорожном пути №7".

"Доказательства свидетельствуют о том, что в сентябре 2025 года Владимир Б. отвез Евгения И. в район запланированных диверсионных операций (железнодорожный путь №7 в районе населенных пунктов Мика и Голомб), где тот осмотрел местность и выбрал место для закладки взрывчатки, установки устройства видеозаписи и установки металлического элемента", - говорится в сообщении.

После предъявления обвинения прокурор, как указано, "допросил Владимира Б. в качестве подозреваемого". Его процессуальный статус не разглашается.

По ходатайству прокурора суд избрал Владимиру Б. меру пресечения в виде заключения под стражу

- сообщили в польской прокуратуре.

Расследование, как отмечается, продолжается. "Ведутся активные работы по установлению всех лиц, которые каким-либо образом участвовали в заказе, планировании, организации или осуществлении вышеупомянутых диверсий", - отметили в прокуратуре Польши.

Дополнение

С 15 по 17 ноября в Польше на железнодорожном маршруте Варшава-Дорогуск, который ведет в том числе к границе с Украиной, произошло два акта диверсии. В Мике (Гарволинский повет, Мазовецкое воеводство) взрывное устройство повредило железнодорожный путь. В другом месте, вблизи железнодорожной станции Голомб (Пулавский повет, Люблинское воеводство), поезд, перевозивший 475 пассажиров, был вынужден внезапно затормозить из-за повреждения железнодорожного пути.

Польша направила ноту беларуси с просьбой экстрадировать двух граждан Украины, которых обвиняют в диверсии на железной дороге от имени россии.

Польша требует от беларуси экстрадиции двух граждан Украины из-за диверсии на железной дороге20.11.25, 12:56 • 3114 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Украина
Польша