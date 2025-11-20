Польша требует от беларуси экстрадиции двух граждан Украины из-за диверсии на железной дороге
Киев • УНН
Польша направила ноту беларуси с просьбой экстрадировать двух граждан Украины, которых обвиняют в диверсии на железной дороге от имени России. Эти преступления террористического характера связаны с инцидентами в районе Мики и Голомба, где были повреждены железнодорожные пути.
Польша направила ноту беларуси с просьбой экстрадировать двух граждан Украины, обвиняемых в совершении диверсии от имени россии на железной дороге, сообщили в четверг в Министерстве иностранных дел Польши, пишет УНН со ссылкой на PAP.
Детали
Представитель МИД Польши Мацей Вевиор сообщил PAP, что в среду поверенный в делах беларуси получил ноту с просьбой об экстрадиции двух граждан Украины.
Вевиор сообщил, что в среду поверенного в делах беларуси вызвали в штаб-квартиру МИД и вручили дипломатическую ноту.
Спикер МИД Польши пояснил, что в ноте Польша просит "об экстрадиции двух граждан Украины, подозреваемых в совершении по запросу спецслужб российской федерации преступлений террористического характера, в связи с инцидентами в районе Мики и Голомба".
Закрытие российского консульства
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после диверсий объявил в среду о решении отозвать разрешение на деятельность последнего российского консульства в Польше в Гданьске.
На вопрос, сколько времени российской стороне предоставлено для освобождения консульства в Гданьске, спикер МИД Польши указал: "Консульство должно быть освобождено или закрыто до полуночи 23 декабря, а персонал консульства должен находиться за пределами Польши".
Сообщение об отзыве согласия на деятельность российского консульства в Гданьске, последнего консульства в Польше, было передано российской стороне в среду.
Дополнение
С 15 по 17 ноября на маршруте Варшава-Дорогуск произошло два акта диверсии. В Мике (Гарволинский повет, Мазовецкое воеводство) взрывное устройство повредило железнодорожный путь. В другом месте, вблизи железнодорожной станции Голомб (Пулавский повет, Люблинское воеводство), в воскресенье поезд, перевозивший 475 пассажиров, был вынужден резко затормозить из-за повреждения железнодорожного пути.