Польща вимагає від білорусі екстрадиції двох громадян України через диверсію на залізниці
Київ • УНН
Польща направила ноту білорусі з проханням екстрадувати двох громадян України, яких звинувачують у диверсії на залізниці від імені росії. Ці злочини терористичного характеру пов'язані з інцидентами в районі Міки та Голомба, де були пошкоджені залізничні колії.
Деталі
Речник МЗС Польщі Мацей Вевір повідомив PAP, що в середу повірений у справах білорусі отримав ноту з проханням про екстрадицію двох громадян України.
Вевір повідомив, що в середу повіреного у справах білорусі викликали до штабквартири МЗС та вручили дипломатичну ноту.
Речник МЗС Польщі пояснив, що в ноті Польща просить "про екстрадицію двох громадян України, підозрюваних у скоєнні на запит спецслужб російської федерації злочинів терористичного характеру, у зв'язку з інцидентами в районі Міки та Голомба".
Закриття російського консульства
Міністр закордонних справ МЗС Радослав Сікорський після диверсій оголосив у середу про рішення відкликати дозвіл на діяльність останнього російського консульства в Польщі в Гданську.
На запитання, скільки часу російській стороні надано для звільнення консульства в Гданську, речник МЗС Польщі вказав: "Консульство має бути звільнене або закрите до опівночі 23 грудня, а персонал консульства має перебувати за межами Польщі".
Повідомлення про відкликання згоди на діяльність російського консульства в Гданську, останнього консульства в Польщі, було передано російській стороні в середу.
Доповнення
З 15 по 17 листопада на маршруті Варшава-Дорогуськ сталося два акти диверсії. У Міці (Гарволінський повіт, Мазовецьке воєводство) вибуховий пристрій пошкодив залізничну колію. В іншому місці, поблизу залізничної станції Голомб (Пулавський повіт, Люблінське воєводство), у неділю поїзд, що перевозив 475 пасажирів, був змушений раптово загальмувати через пошкодження залізничної колії.