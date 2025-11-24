Польща заарештувала третього підозрюваного у справі про диверсію на залізниці

x.com/PremierRP

Польща затримала ще одного підозрюваного у справі про диверсії на залізниці громадянина України за обвинуваченням у пособництві у вчиненні диверсій проти залізничної інфраструктури країни, згідно з висновками слідства, він сприяв скоєнню злочину, сприяючи розвідці місцевості та підготовці подальших дій, повідомила Національна прокуратура Польщі 24 листопада, пише УНН.

Деталі

У межах розслідування диверсій на залізничній інфраструктурі співробітники польської прокуратури спільно зі співробітниками центрального бюро розслідувань поліції (CBŚP) країни, як вказано, "отримали докази, що свідчать про те, що громадянин України Володимир Б. сприяв безпосереднім виконавцям диверсій на залізничній інфраструктурі 15-16 листопада 2025 року".

У межах розслідування, що триває, чоловік був затриманий співробітниками CBŚP 20 листопада 2025 року. 22 листопада 2025 року прокурор звинуватив Володимира Б. в діях на користь російської розвідки та сприяння безпосереднім виконавцям (Олександру К. та Євгену І.) у скоєнні диверсій 15-16 листопада 2025 року в населених пунктах Міка та Голомб - повідомили у польській прокуратурі.

Пособництво, як зазначається, полягало "у матеріально-технічному забезпеченні підготовки та здійснення терактів на залізничній колії №7".

"Докази свідчать про те, що у вересні 2025 року Володимир Б. відвіз Євгена І. до району запланованих диверсійних операцій (залізнична колія №7 у районі населених пунктів Міка та Голомб), де той оглянув місцевість і вибрав місце для закладки вибухівки, встановлення пристрою відеозапису та встановлення металевого елемента", - ідеться у повідомленні.

Після висунення обвинувачення прокурор, як вказано, "допитав Володимира Б. як підозрюваного". Його процесуальний статус не розголошується.

За клопотанням прокурора суд обрав Володимиру Б. запобіжний захід у вигляді взяття під варту - повідомили у польській прокуратурі.

Розслідування, як зазначається, продовжується. "Ведуться активні роботи зі встановлення всіх осіб, які будь-яким чином брали участь у замовленні, плануванні, організації чи здійсненні вищезгаданих диверсій", - зазначили у прокуратурі Польщі.

Доповнення

З 15 по 17 листопада у Польщі на залізничному маршруті Варшава-Дорогуськ, який веде у тому числі до кордону з Україною, сталося два акти диверсії. У Міці (Гарволінський повіт, Мазовецьке воєводство) вибуховий пристрій пошкодив залізничну колію. В іншому місці, поблизу залізничної станції Голомб (Пулавський повіт, Люблінське воєводство), поїзд, що перевозив 475 пасажирів, був змушений раптово загальмувати через пошкодження залізничної колії.

Польща направила ноту білорусі з проханням екстрадувати двох громадян України, яких звинувачують у диверсії на залізниці від імені росії.

Польща вимагає від білорусі екстрадиції двох громадян України через диверсію на залізниці