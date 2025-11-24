$42.270.11
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:50 • 4140 перегляди
Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"
10:32 • 4270 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
09:58 • 4250 перегляди
Інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку не має підтвердження - ЦПД
08:41 • 4174 перегляди
рф атакувала енергетику у 4 областях, найскладніше - на Дніпропетровщині, графіки тривають - Міненерго
08:21 • 9720 перегляди
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі
Ексклюзив
07:12 • 29383 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
06:19 • 21918 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
06:00 • 23116 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 28333 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
Теги
Автори
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
07:12 • 29371 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 56547 перегляди
П'ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихідних
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 100802 перегляди
Financial Times

Польща заарештувала третього підозрюваного у справі про диверсію на залізниці

Київ • УНН

 • 814 перегляди

Польща затримала громадянина України Володимира Б. за обвинуваченням у пособництві у вчиненні диверсій на залізничній інфраструктурі 15-16 листопада 2025 року. Він сприяв розвідці місцевості та підготовці подальших дій, повідомила Національна прокуратура Польщі 24 листопада.

Польща заарештувала третього підозрюваного у справі про диверсію на залізниці
x.com/PremierRP

Польща затримала ще одного підозрюваного у справі про диверсії на залізниці громадянина України за обвинуваченням у пособництві у вчиненні диверсій проти залізничної інфраструктури країни, згідно з висновками слідства, він сприяв скоєнню злочину, сприяючи розвідці місцевості та підготовці подальших дій, повідомила Національна прокуратура Польщі 24 листопада, пише УНН.

Деталі

У межах розслідування диверсій на залізничній інфраструктурі співробітники польської прокуратури спільно зі співробітниками центрального бюро розслідувань поліції (CBŚP) країни, як вказано, "отримали докази, що свідчать про те, що громадянин України Володимир Б. сприяв безпосереднім виконавцям диверсій на залізничній інфраструктурі 15-16 листопада 2025 року".

У межах розслідування, що триває, чоловік був затриманий співробітниками CBŚP 20 листопада 2025 року. 22 листопада 2025 року прокурор звинуватив Володимира Б. в діях на користь російської розвідки та сприяння безпосереднім виконавцям (Олександру К. та Євгену І.) у скоєнні диверсій 15-16 листопада 2025 року в населених пунктах Міка та Голомб

- повідомили у польській прокуратурі.

Пособництво, як зазначається, полягало "у матеріально-технічному забезпеченні підготовки та здійснення терактів на залізничній колії №7".

"Докази свідчать про те, що у вересні 2025 року Володимир Б. відвіз Євгена І. до району запланованих диверсійних операцій (залізнична колія №7 у районі населених пунктів Міка та Голомб), де той оглянув місцевість і вибрав місце для закладки вибухівки, встановлення пристрою відеозапису та встановлення металевого елемента", - ідеться у повідомленні.

Після висунення обвинувачення прокурор, як вказано, "допитав Володимира Б. як підозрюваного". Його процесуальний статус не розголошується.

За клопотанням прокурора суд обрав Володимиру Б. запобіжний захід у вигляді взяття під варту

- повідомили у польській прокуратурі.

Розслідування, як зазначається, продовжується. "Ведуться активні роботи зі встановлення всіх осіб, які будь-яким чином брали участь у замовленні, плануванні, організації чи здійсненні вищезгаданих диверсій", - зазначили у прокуратурі Польщі.

Доповнення

З 15 по 17 листопада у Польщі на залізничному маршруті Варшава-Дорогуськ, який веде у тому числі до кордону з Україною, сталося два акти диверсії. У Міці (Гарволінський повіт, Мазовецьке воєводство) вибуховий пристрій пошкодив залізничну колію. В іншому місці, поблизу залізничної станції Голомб (Пулавський повіт, Люблінське воєводство), поїзд, що перевозив 475 пасажирів, був змушений раптово загальмувати через пошкодження залізничної колії.

Польща направила ноту білорусі з проханням екстрадувати двох громадян України, яких звинувачують у диверсії на залізниці від імені росії.

Польща вимагає від білорусі екстрадиції двох громадян України через диверсію на залізниці20.11.25, 12:56 • 3114 переглядiв

Юлія Шрамко

Кримінал та НПНовини Світу
Війна в Україні
Україна
Польща