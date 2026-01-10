Хорватия выделила срочный пакет помощи Украине

Правительство Хорватии приняло решение о выделении срочного 15-го по счету пакета помощи Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Хорватии, пишет УНН.

Детали

В пакет помощи вошли 100 мобильных металлорежущих станков Vulkan 10 и сопутствующие расходы общей оценочной стоимостью 500 тысяч евро.

Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович отметил, что оборудование Vulkan 10 уже используется в реальных условиях в Украине.

Кроме этого, правительство Хорватии приняло заключение относительно технической поддержки энергетической системы Украины.

Министр экономики Анте Шушняр заявил, что это является проявлением конкретной помощи по запросу посольства Украины, учитывая, что многочисленные энергетические объекты и ключевая инфраструктура по всей Украине были серьезно повреждены или разрушены, а значительная часть страны испытывает перебои в поставках электроэнергии.

Он пояснил, что это касается трансформаторов, насосов и другого технического оборудования, которое больше не используется в Хорватии.

