Хорватия выделила срочный пакет помощи Украине

10 января, 11:45 • 11673 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 21013 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 22385 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 20820 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 21578 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 29387 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 51940 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 38227 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 37506 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 30510 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Рубио выразил поддержку США "храброму народу Ирана" на фоне протестов10 января, 10:21 • 4106 просмотра
Киев и Киевская область возвращаются к стабилизационным графикам: специалистам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением10 января, 10:56 • 15309 просмотра
Убийство Рене Гуд сотрудником иммиграционной службы США: СМИ опубликовали новое видеоVideo10 января, 11:20 • 9266 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 8924 просмотра
Трамп заявил, что примет от Мачадо Нобелевскую премию мира: в Комитете отреагировали14:17 • 6878 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 33086 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 80160 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 107067 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 78833 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:48 • 99997 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto15:04 • 3366 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 8956 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 68288 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 69907 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 90660 просмотра
Хорватия выделила срочный пакет помощи Украине

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Хорватия выделила Украине 15-й пакет помощи на 500 тысяч евро, включающий 100 мобильных металлорежущих станков Vulkan 10. Также страна окажет техническую поддержку энергетической системе Украины, передавая трансформаторы и другое оборудование.

Хорватия выделила срочный пакет помощи Украине

Правительство Хорватии приняло решение о выделении срочного 15-го по счету пакета помощи Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Хорватии, пишет УНН.

Детали

В пакет помощи вошли 100 мобильных металлорежущих станков Vulkan 10 и сопутствующие расходы общей оценочной стоимостью 500 тысяч евро.

Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович отметил, что оборудование Vulkan 10 уже используется в реальных условиях в Украине.

Кроме этого, правительство Хорватии приняло заключение относительно технической поддержки энергетической системы Украины.

Латвия передаст Украине очередную партию конфискованных авто, среди которых люксовый Lincoln04.01.26, 03:07 • 24701 просмотр

Министр экономики Анте Шушняр заявил, что это является проявлением конкретной помощи по запросу посольства Украины, учитывая, что многочисленные энергетические объекты и ключевая инфраструктура по всей Украине были серьезно повреждены или разрушены, а значительная часть страны испытывает перебои в поставках электроэнергии.

Он пояснил, что это касается трансформаторов, насосов и другого технического оборудования, которое больше не используется в Хорватии.

Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk08.01.26, 09:21 • 64410 просмотров

Ольга Розгон

