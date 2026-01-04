Латвия передаст Украине очередную партию конфискованных авто, среди которых люксовый Lincoln
Киев • УНН
Латвия передаст Украине 21 конфискованный автомобиль, изъятый у нетрезвых водителей или в рамках уголовных производств. Среди них 22-летний люксовый внедорожник Lincoln Navigator 2003 года выпуска.
Министерство внутренних дел Латвии подготовило решение о передаче Украине 21 автомобиля, которые были изъяты у нетрезвых водителей или конфискованы в рамках других уголовных производств. Об этом сообщает латвийское издание Delfi, пишет УНН.
Подробности
Парк транспортных средств состоит из автомобилей, выпущенных в период с 2000 по 2019 год. Особое внимание привлекает 22-летний внедорожник класса люкс Lincoln Navigator 2003 года выпуска. Общая рыночная стоимость всей партии оценивается примерно в 74 600 евро.
Латвия полностью отгородилась от России забором длиной 280 километров30.12.25, 03:32 • 14630 просмотров
Технику планируют распределить между несколькими учреждениями:
- Военные подразделения Министерства обороны и Национальной гвардии Украины.
- Харьковская клиническая многопрофильная железнодорожная больница.
- Военная администрация поселка Нововоронцовка.
Системная поддержка от Риги
Программа передачи конфискованного транспорта действует в Латвии с марта 2023 года после внесения соответствующих изменений в законодательство. С тех пор страна регулярно отправляет в Украину машины, владельцы которых грубо нарушили правила дорожного движения.
Только за 2024 год украинская сторона получила более 600 таких автомобилей, которые используются как для боевых задач, так и для гуманитарных нужд в прифронтовых регионах.
Зеленский о программе PURL: присоединились 24 страны, взносы уже достигли 4,3 миллиарда долларов31.12.25, 13:55 • 3839 просмотров