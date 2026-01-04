$42.170.00
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 24901 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 30831 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 33062 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 51864 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 73367 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОП
2 января, 11:39 • 65541 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОП
2 января, 09:17 • 85453 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 47337 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 75373 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
Латвия передаст Украине очередную партию конфискованных авто, среди которых люксовый Lincoln

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Латвия передаст Украине 21 конфискованный автомобиль, изъятый у нетрезвых водителей или в рамках уголовных производств. Среди них 22-летний люксовый внедорожник Lincoln Navigator 2003 года выпуска.

Латвия передаст Украине очередную партию конфискованных авто, среди которых люксовый Lincoln

Министерство внутренних дел Латвии подготовило решение о передаче Украине 21 автомобиля, которые были изъяты у нетрезвых водителей или конфискованы в рамках других уголовных производств. Об этом сообщает латвийское издание Delfi, пишет УНН.

Подробности

Парк транспортных средств состоит из автомобилей, выпущенных в период с 2000 по 2019 год. Особое внимание привлекает 22-летний внедорожник класса люкс Lincoln Navigator 2003 года выпуска. Общая рыночная стоимость всей партии оценивается примерно в 74 600 евро.

Латвия полностью отгородилась от России забором длиной 280 километров30.12.25, 03:32 • 14630 просмотров

Технику планируют распределить между несколькими учреждениями:

  • Военные подразделения Министерства обороны и Национальной гвардии Украины.
    • Харьковская клиническая многопрофильная железнодорожная больница.
      • Военная администрация поселка Нововоронцовка.

        Системная поддержка от Риги

        Программа передачи конфискованного транспорта действует в Латвии с марта 2023 года после внесения соответствующих изменений в законодательство. С тех пор страна регулярно отправляет в Украину машины, владельцы которых грубо нарушили правила дорожного движения.

        Только за 2024 год украинская сторона получила более 600 таких автомобилей, которые используются как для боевых задач, так и для гуманитарных нужд в прифронтовых регионах. 

        Зеленский о программе PURL: присоединились 24 страны, взносы уже достигли 4,3 миллиарда долларов31.12.25, 13:55 • 3839 просмотров

        Степан Гафтко

