Зеленский о программе PURL: присоединились 24 страны, взносы уже достигли 4,3 миллиарда долларов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с момента запуска PURL в августе к ней уже присоединились 24 страны, а общая сумма взносов составила 4,3 млрд долларов, передает УНН.

Детали

Зеленский поблагодарил Румынию и Хорватию за присоединение к PURL и объявление первых взносов в программу. Президент Украины подчеркнул, что это важная инициатива, которая позволяет покупать американское оружие и усиливать нашу защиту. В частности, это ракеты для "патриотов" и другие необходимые нам средства.

С момента запуска PURL в августе к ней уже присоединились 24 страны: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Испания, Люксембург, Португалия, Словения, Польша, Австралия, Греция, Новая Зеландия, Северная Македония, Черногория, Румыния и Хорватия - добавил Зеленский.

По его словам, общая сумма взносов составила 4,3 млрд долл., из них только за декабрь – почти 1,5 млрд долл.

Благодаря этому удалось сформировать уже восемь пакетов помощи и сейчас продолжается наполнение еще двух. Благодарим каждого, кто помогал Украине в этом году и будет поддерживать в 2026-м. Приближаем мир и гарантированную безопасность для Украины и всей Европы - резюмировал Президент Украины.

