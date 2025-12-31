Зеленский о программе PURL: присоединились 24 страны, взносы уже достигли 4,3 миллиарда долларов
Киев • УНН
С момента запуска PURL в августе к ней присоединились 24 страны, а общая сумма взносов составляет 4,3 млрд долларов. Это позволяет покупать американское оружие, включая ракеты для "Патриотов", и усиливать защиту Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с момента запуска PURL в августе к ней уже присоединились 24 страны, а общая сумма взносов составила 4,3 млрд долларов, передает УНН.
Детали
Зеленский поблагодарил Румынию и Хорватию за присоединение к PURL и объявление первых взносов в программу. Президент Украины подчеркнул, что это важная инициатива, которая позволяет покупать американское оружие и усиливать нашу защиту. В частности, это ракеты для "патриотов" и другие необходимые нам средства.
С момента запуска PURL в августе к ней уже присоединились 24 страны: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Испания, Люксембург, Португалия, Словения, Польша, Австралия, Греция, Новая Зеландия, Северная Македония, Черногория, Румыния и Хорватия
По его словам, общая сумма взносов составила 4,3 млрд долл., из них только за декабрь – почти 1,5 млрд долл.
Благодаря этому удалось сформировать уже восемь пакетов помощи и сейчас продолжается наполнение еще двух. Благодарим каждого, кто помогал Украине в этом году и будет поддерживать в 2026-м. Приближаем мир и гарантированную безопасность для Украины и всей Европы
