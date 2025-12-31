Зеленский о программе PURL: присоединились 24 страны, взносы уже достигли 4,3 миллиарда долларов

$42.390.17
49.860.20
ukenru
10:25 • 3786 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
10:12 • 6932 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
10:05 • 7202 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03 • 8004 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
07:11 • 10752 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 13212 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 25834 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 60243 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 41066 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 34588 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4.6м/с
77%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина установила рекорд ударов по энергетической инфраструктуре РФ в декабре 2025 года - Bloomberg31 декабря, 02:15 • 9988 просмотра
В краснодарском крае рф взрывы: горит ключевой узел первичной переработки нефти на местном НПЗVideo31 декабря, 03:24 • 9508 просмотра
путин подписал закон, позволяющий игнорировать приговоры международных уголовных институтов: объяснение ЦПД31 декабря, 04:01 • 4288 просмотра
ISW: кремль отказывается предоставлять доказательства атаки украинских дронов на резиденцию путина и даже отрицает необходимость в этом31 декабря, 04:30 • 13888 просмотра
Партизаны показали уничтожение тепловоза в Воронеже, перевозившего грузы для оккупантовVideo31 декабря, 05:31 • 6642 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 50612 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 53362 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 48312 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 75565 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 72866 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Алексей Белошицкий
Антониу Гутерриш
Джордж Буш-младший
Богдан Хмельницкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Китай
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto11:49 • 318 просмотра
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 17340 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 60250 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания30 декабря, 13:45 • 28471 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 39842 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Сериал

Зеленский о программе PURL: присоединились 24 страны, взносы уже достигли 4,3 миллиарда долларов

Киев • УНН

 • 222 просмотра

С момента запуска PURL в августе к ней присоединились 24 страны, а общая сумма взносов составляет 4,3 млрд долларов. Это позволяет покупать американское оружие, включая ракеты для "Патриотов", и усиливать защиту Украины.

Зеленский о программе PURL: присоединились 24 страны, взносы уже достигли 4,3 миллиарда долларов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с момента запуска PURL в августе к ней уже присоединились 24 страны, а общая сумма взносов составила 4,3 млрд долларов, передает УНН.

Детали

Зеленский поблагодарил Румынию и Хорватию за присоединение к PURL и объявление первых взносов в программу. Президент Украины подчеркнул, что это важная инициатива, которая позволяет покупать американское оружие и усиливать нашу защиту. В частности, это ракеты для "патриотов" и другие необходимые нам средства.

С момента запуска PURL в августе к ней уже присоединились 24 страны: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Испания, Люксембург, Португалия, Словения, Польша, Австралия, Греция, Новая Зеландия, Северная Македония, Черногория, Румыния и Хорватия 

- добавил Зеленский.

США заявили, что программа PURL будет работать - Зеленский09.12.25, 22:49 • 4281 просмотр

По его словам, общая сумма взносов составила 4,3 млрд долл., из них только за декабрь – почти 1,5 млрд долл.

Благодаря этому удалось сформировать уже восемь пакетов помощи и сейчас продолжается наполнение еще двух. Благодарим каждого, кто помогал Украине в этом году и будет поддерживать в 2026-м. Приближаем мир и гарантированную безопасность для Украины и всей Европы 

- резюмировал Президент Украины.

Румыния присоединилась к инициативе PURL: выделено 50 млн евро на закупку вооружения для ВСУ31.12.25, 10:55 • 1712 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
благотворительность
Черногория
Новая Зеландия
Латвия
MIM-104 Patriot
Австралия
Северная Македония
Финляндия
Исландия
Дания
Канада
Словения
Люксембург
Литва
Швеция
Бельгия
Норвегия
Греция
Хорватия
Испания
Германия
Нидерланды
Португалия
Румыния
Владимир Зеленский
Эстония
Украина
Польша