Румыния присоединилась к инициативе PURL: выделено 50 млн евро на закупку вооружения для ВСУ
Киев • УНН
Румыния внесла вклад в размере 50 миллионов евро в инициативу PURL, направленную на закупку американского вооружения для ВСУ. Этот шаг, по словам главы МИД Оаны Цою, укрепит региональную безопасность и соответствует обязательствам Румынии в НАТО.
Румыния присоединилась к инициативе PURL по закупке американского вооружения для ВСУ и вносит вклад в 50 млн евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на румынское министерство иностранных дел.
Детали
Как отметила глава ведомства Оана Цою, вклад Румынии в PURL будет способствовать достижению прочного мира в Украине путем укрепления возможностей Украины.
Участие Румынии в механизме PURL под руководством США непосредственно способствует укреплению региональной безопасности и полностью соответствует обязательствам Румынии в рамках НАТО и Стратегическому партнерству с Соединенными Штатами Америки
Напомним
Правительство Нидерландов пообещало выделить Украине дополнительные 700 миллионов евро из средств, оставшихся в бюджетах министерств обороны и иностранных дел.
Важно привлечь к программе PURL как можно больше стран - Зеленский20.10.2025, 12:50 • 2814 просмотров