Эксклюзив
07:11 • 3594 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 8376 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 21852 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничники
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 53442 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 38238 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 33085 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 31035 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 21537 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19802 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24377 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлю
Румыния присоединилась к инициативе PURL: выделено 50 млн евро на закупку вооружения для ВСУ

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Румыния внесла вклад в размере 50 миллионов евро в инициативу PURL, направленную на закупку американского вооружения для ВСУ. Этот шаг, по словам главы МИД Оаны Цою, укрепит региональную безопасность и соответствует обязательствам Румынии в НАТО.

Румыния присоединилась к инициативе PURL: выделено 50 млн евро на закупку вооружения для ВСУ

Румыния присоединилась к инициативе PURL по закупке американского вооружения для ВСУ и вносит вклад в 50 млн евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на румынское министерство иностранных дел.

Детали

Как отметила глава ведомства Оана Цою, вклад Румынии в PURL будет способствовать достижению прочного мира в Украине путем укрепления возможностей Украины.

Участие Румынии в механизме PURL под руководством США непосредственно способствует укреплению региональной безопасности и полностью соответствует обязательствам Румынии в рамках НАТО и Стратегическому партнерству с Соединенными Штатами Америки

 - говорится в сообщении главы МИД Румынии в соцсети "Х".

Напомним

Правительство Нидерландов пообещало выделить Украине дополнительные 700 миллионов евро из средств, оставшихся в бюджетах министерств обороны и иностранных дел.

Важно привлечь к программе PURL как можно больше стран - Зеленский20.10.2025, 12:50 • 2814 просмотров

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Социальная сеть
Война в Украине
НАТО
Нидерланды
Румыния
Соединённые Штаты
Украина