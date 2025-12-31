Румыния присоединилась к инициативе PURL: выделено 50 млн евро на закупку вооружения для ВСУ

Румыния присоединилась к инициативе PURL по закупке американского вооружения для ВСУ и вносит вклад в 50 млн евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на румынское министерство иностранных дел.

Детали

Как отметила глава ведомства Оана Цою, вклад Румынии в PURL будет способствовать достижению прочного мира в Украине путем укрепления возможностей Украины.

Участие Румынии в механизме PURL под руководством США непосредственно способствует укреплению региональной безопасности и полностью соответствует обязательствам Румынии в рамках НАТО и Стратегическому партнерству с Соединенными Штатами Америки - говорится в сообщении главы МИД Румынии в соцсети "Х".

Напомним

Правительство Нидерландов пообещало выделить Украине дополнительные 700 миллионов евро из средств, оставшихся в бюджетах министерств обороны и иностранных дел.

