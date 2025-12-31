Румунія доєдналась до ініціативи PURL: виділено 50 млн євро на закупівлю озброєння для ЗСУ

Румунія долучилась до ініціативи PURL із закупівлі американського озброєння для ЗСУ та робить внесок у 50 млн євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на румунське міністерство закордонних справ.

Деталі

Як зазначила голова відомства Оана Цою, внесок Румунії до PURL сприятиме досягненню міцного миру в Україні шляхом зміцнення можливостей України.

Участь Румунії в механізмі PURL під керівництвом США безпосередньо сприяє зміцненню регіональної безпеки та повністю відповідає зобов'язанням Румунії в рамках НАТО та Стратегічному партнерству зі Сполученими Штатами Америки - йдеться в дописі голови МЗС Румунії в соцмережі «Х».

Нагадаємо

Уряд Нідерландів пообіцяв виділити Україні додаткові 700 мільйонів євро із коштів, що залишилися у бюджетах міністерств оборони та закордонних справ.

