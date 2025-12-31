Румунія доєдналась до ініціативи PURL: виділено 50 млн євро на закупівлю озброєння для ЗСУ
Київ • УНН
Румунія зробила внесок у розмірі 50 мільйонів євро до ініціативи PURL, спрямованої на закупівлю американського озброєння для ЗСУ. Цей крок, за словами голови МЗС Оани Цою, зміцнить регіональну безпеку та відповідає зобов'язанням Румунії в НАТО.
Румунія долучилась до ініціативи PURL із закупівлі американського озброєння для ЗСУ та робить внесок у 50 млн євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на румунське міністерство закордонних справ.
Деталі
Як зазначила голова відомства Оана Цою, внесок Румунії до PURL сприятиме досягненню міцного миру в Україні шляхом зміцнення можливостей України.
Участь Румунії в механізмі PURL під керівництвом США безпосередньо сприяє зміцненню регіональної безпеки та повністю відповідає зобов'язанням Румунії в рамках НАТО та Стратегічному партнерству зі Сполученими Штатами Америки
Нагадаємо
Уряд Нідерландів пообіцяв виділити Україні додаткові 700 мільйонів євро із коштів, що залишилися у бюджетах міністерств оборони та закордонних справ.
Важливо залучити до програми PURL якнайбільше країн - Зеленський20.10.25, 12:50 • 2814 переглядiв