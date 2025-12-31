Румунія доєдналась до ініціативи PURL: виділено 50 млн євро на закупівлю озброєння для ЗСУ

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Ексклюзив
07:11 • 3614 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 8412 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 21868 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 53462 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 38250 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 33093 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 31043 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 21538 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 19803 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 24378 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4.1м/с
80%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Польща вимагає розслідувати дезінформацію в TikTok із закликами до виходу з ЄС30 грудня, 23:34 • 10088 перегляди
Атака на Київщину: ворожий дрон вразив багатоповерхівку в Білій Церкві, під ударом і столиця30 грудня, 23:58 • 5914 перегляди
Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали дітиPhoto31 грудня, 01:06 • 22706 перегляди
У Німеччині пограбували банк на 30 мільйонів євро під час різдвяних свят31 грудня, 01:42 • 15233 перегляди
ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому04:30 • 8130 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 45279 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 48410 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 43723 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 70647 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 68470 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Сергій Лисак
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 14746 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 53462 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 26039 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 37506 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 50802 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Гриби

Румунія доєдналась до ініціативи PURL: виділено 50 млн євро на закупівлю озброєння для ЗСУ

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Румунія зробила внесок у розмірі 50 мільйонів євро до ініціативи PURL, спрямованої на закупівлю американського озброєння для ЗСУ. Цей крок, за словами голови МЗС Оани Цою, зміцнить регіональну безпеку та відповідає зобов'язанням Румунії в НАТО.

Румунія доєдналась до ініціативи PURL: виділено 50 млн євро на закупівлю озброєння для ЗСУ

Румунія долучилась до ініціативи PURL із закупівлі американського озброєння для ЗСУ та робить внесок у 50 млн євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на румунське міністерство закордонних справ.

Деталі

Як зазначила голова відомства Оана Цою, внесок Румунії до PURL сприятиме досягненню міцного миру в Україні шляхом зміцнення можливостей України.

Участь Румунії в механізмі PURL під керівництвом США безпосередньо сприяє зміцненню регіональної безпеки та повністю відповідає зобов'язанням Румунії в рамках НАТО та Стратегічному партнерству зі Сполученими Штатами Америки

 - йдеться в дописі голови МЗС Румунії в соцмережі «Х».

Нагадаємо

Уряд Нідерландів пообіцяв виділити Україні додаткові 700 мільйонів євро із коштів, що залишилися у бюджетах міністерств оборони та закордонних справ.

Важливо залучити до програми PURL якнайбільше країн - Зеленський20.10.25, 12:50 • 2814 переглядiв

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Соціальна мережа
Війна в Україні
НАТО
Нідерланди
Румунія
Сполучені Штати Америки
Україна