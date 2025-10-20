Важливо залучити до програми PURL якнайбільше країн - Зеленський

Україна купує у Сполучених Штатів зброю за програмою PURL. Зараз одним з найголовніших завдань є залучення до програми якнайбільшої кількості країн, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Ми купуємо зброю через PURL. Інших таких ініціатив у нас наразі немає. Це програма НАТО, і кошти у неї вкладають члени НАТО. Але вона відкрита, і це добре. І якщо бути відвертим: не всі країни, навіть ті, що є дуже проукраїнськими у своїй риториці та публічно, зараз приєдналися до програми PURL. Саме тому є такі сильні друзі, які вдруге почали платити гроші на постачання в межах цієї програми. Саме тому програма сьогодні працює