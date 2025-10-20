$41.730.10
Важливо залучити до програми PURL якнайбільше країн - Зеленський

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

Україна купує зброю у США за програмою PURL, яка відкрита для всіх країн. Залучення до неї якомога більшої кількості держав є одним з найважливіших завдань, наголосив Президент Зеленський.

Важливо залучити до програми PURL якнайбільше країн - Зеленський

Україна купує у Сполучених Штатів зброю за програмою PURL. Зараз одним з найголовніших завдань є залучення до програми якнайбільшої кількості країн, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Деталі

Ми купуємо зброю через PURL. Інших таких ініціатив у нас наразі немає. Це програма НАТО, і кошти у неї вкладають члени НАТО. Але вона відкрита, і це добре. І якщо бути відвертим: не всі країни, навіть ті, що є дуже проукраїнськими у своїй риториці та публічно, зараз приєдналися до програми PURL. Саме тому є такі сильні друзі, які вдруге почали платити гроші на постачання в межах цієї програми. Саме тому програма сьогодні працює

 - підкреслив Зеленський. 

Глава держави наголосив, що залучити інші країни до програми PURL є одним з найважливіших завдань.

Мені також потрібно зустрітися з деякими іншими країнами і проговорити зокрема це. Я скористаюся можливістю, думаю, на тижні. І це одне з найважливіших питань для мене зараз - залучити більше країн. Ця програма дуже важлива, бо дозволяє нам купувати необхідну американську зброю, зокрема ракети для установок Patriot і дещо інше, а також загалом допомагає відносинам зі США

- додав Володимир Зеленський.

Зеленський також уточнив, що російський диктатор володимир путін дзвонив Дональду Трампу через острах, що Сполучені Штати передадуть Україні "Томагавки".

Так, через "томагавки", через риторику Президента Трампа про "Томагавки"

- заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна наблизилася до можливого закінчення війни. Втім, гарантій її швидкого завершення нема. Глава держави зазначив, що Дональд Трамп, на хвилі успіху на Близькому Сході, висловлює бажання закінчити війну рф проти України.

