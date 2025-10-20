Зеленський заявив про наближення України до завершення війни, але є нюанси

Сили оборони воюють проти росії, тому цю війну так швидко закінчити не вдається. Україна наблизилась до можливого закінчення війни, але це не значить, що вона точно закінчиться. Проте Дональд Трамп на хвилі успіху на Близькому Сході хоче закінчити війну рф проти України.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

Зеленський про настрій Трампа щодо війни

Зеленський зазначив, що не можна порівнювати те, що відбувається в Україні та на Близькому Сході.

Я не хочу принижувати або прибільшувати ту чи іншу країну, але ми не можемо порівнювати те, що є на Близькому Сході і те, що відбувається тут. Це абсолютно різний обсяг війни. Це різна історія. Там є, безумовно, такі ж жертви, такі ж живі люди, і на жаль, великі втрати. Але це не можна порівняти. Втрати, засоби і обсяг війни не можна просто порівняти - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна воює з армією росії.

Тому цю війну так швидко закінчити не вдається. Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході і на цій хвилі він хоче закінчити війну росії проти України. Такий у нього і у світі настрій: давайте зараз всі сили кинемо і закінчимо війну росії проти України. Тобто є такий настрій, а ми робимо в такому настрої якісь кроки – "Томагавки" тощо, і це нові кроки, і вони дійсно підтискають росію - заявив Зеленський.

Відносини України із США

На запитання, що зараз Київ бачить у відносинах зі США, Зеленський відповів:

В багатьох речах ми достатньо конструктивні зі США – те, що стосується зброї і розвідки. Що стосується різних фінансових та енергетичних програм – є фонди, американські програми, які після нашої поїздки будуть відкриті. Сьогодні ставили питання щодо газу, грошей, щодо електрики, щодо ремонту, щодо газових турбін. Там багато всього. І тут ми перебуваємо в конструктиві - сказав президент.

Доповнення

Сьогодні, 20 жовтня Зеленський повідомив, що переговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном про останні дипломатичні зусилля і бачить зараз "правильний момент" для поштовху ситуації до завершення війни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що на його думку російський диктатор володимир путін не завершить війну, не отримавши частину українських територій.