Путін не завершить війну, не отримавши частини України - Трамп

Дональд Трамп вважає, що Володимир Путін не припинить війну без отримання українських територій, стверджуючи, що той уже здобув частину земель. Путін бачить у війні свою «історичну місію» і може погодитися повернути Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донеччиною.