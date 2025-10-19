$41.640.00
Ексклюзив
15:10 • 9812 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
14:19 • 11923 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 15403 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 23928 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 39548 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 51368 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 46852 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 45988 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 53361 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 72186 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
Путін не завершить війну, не отримавши частини України - Трамп

Київ • УНН

 • 2214 перегляди

Дональд Трамп вважає, що Володимир Путін не припинить війну без отримання українських територій, стверджуючи, що той уже здобув частину земель. Путін бачить у війні свою «історичну місію» і може погодитися повернути Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донеччиною.

Путін не завершить війну, не отримавши частини України - Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що на його думку російський диктатор володимир путін не завершить війну, не отримавши частину українських територій. Про це він заявив у коментарі каналу Fox News, повідомляє УНН.

Деталі

Він щось хотів взяти. Тобто, вони воювали, і в нього вже чимало здобутого. Він виграв певні території

- заявив Трамп.

Доповнення

Financial Times пише, що російський диктатор володимир путін не хоче завершувати війну в Україні, адже впевнений, що він може перемогти. Крім того, він бачить у цій війні свою "історичну місію", щоб стати найвеличнішим правителем в історії росії.

Очільник кремля володимир путін під час нещодавньої розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом дав зрозуміти, що може погодитися повернути Україні окуповані території Запорізької та Херсонської областей. Натомість він вимагає повного контролю над Донеччиною, як умову для завершення війни.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Державний кордон України
Володимир Путін
Донецька область
Запорізька область
Fox News
Financial Times
Дональд Трамп
Херсонська область
Сполучені Штати Америки
Україна