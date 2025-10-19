Путін не завершить війну, не отримавши частини України - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп вважає, що Володимир Путін не припинить війну без отримання українських територій, стверджуючи, що той уже здобув частину земель. Путін бачить у війні свою «історичну місію» і може погодитися повернути Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донеччиною.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що на його думку російський диктатор володимир путін не завершить війну, не отримавши частину українських територій. Про це він заявив у коментарі каналу Fox News, повідомляє УНН.
Деталі
Він щось хотів взяти. Тобто, вони воювали, і в нього вже чимало здобутого. Він виграв певні території
Доповнення
Financial Times пише, що російський диктатор володимир путін не хоче завершувати війну в Україні, адже впевнений, що він може перемогти. Крім того, він бачить у цій війні свою "історичну місію", щоб стати найвеличнішим правителем в історії росії.
Очільник кремля володимир путін під час нещодавньої розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом дав зрозуміти, що може погодитися повернути Україні окуповані території Запорізької та Херсонської областей. Натомість він вимагає повного контролю над Донеччиною, як умову для завершення війни.