Путин не завершит войну, не получив части Украины - Трамп

Дональд Трамп считает, что Владимир Путин не прекратит войну без получения украинских территорий, утверждая, что тот уже получил часть земель. Путин видит в войне свою «историческую миссию» и может согласиться вернуть Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донетчиной.