Путин не завершит войну, не получив части Украины - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп считает, что Владимир Путин не прекратит войну без получения украинских территорий, утверждая, что тот уже получил часть земель. Путин видит в войне свою «историческую миссию» и может согласиться вернуть Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донетчиной.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, российский диктатор владимир путин не завершит войну, не получив часть украинских территорий. Об этом он заявил в комментарии каналу Fox News, сообщает УНН.
Детали
Он что-то хотел взять. То есть, они воевали, и у него уже немало добытого. Он выиграл определенные территории
Дополнение
Financial Times пишет, что российский диктатор владимир путин не хочет завершать войну в Украине, ведь уверен, что он может победить. Кроме того, он видит в этой войне свою "историческую миссию", чтобы стать величайшим правителем в истории россии.
Глава кремля владимир путин во время недавнего разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом дал понять, что может согласиться вернуть Украине оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей. Взамен он требует полного контроля над Донетчиной, как условие для завершения войны.