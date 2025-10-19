путін вбачає у війні проти України свою "історичну місію" - FT

російський диктатор володимир путін не хоче завершувати війну в Україні, адже впевнений, що він може перемогти. Крім того, він бачить у цій війні свою "історичну місію", щоб стати найвеличнішим правителем в історії росії, пише УНН з посиланням на The Financial Times.

Деталі

Видання повідомляє, путін вирішив, що поки він має перевагу на полі бою, йому не потрібні жодні поступки. Крім того, він готовий навіть заплющити очі на те, що економіка росії руйнується.

Зокрема, один із європейських посадовців у коментарі FT заявив, що путіна не цікавлять гроші. Для диктатора війна в Україні має ідеологічний зміст.

Для путіна це не питання грошей. Це його спадщина - він хоче увійти в історію як найкращий російський правитель після Петра Великого. Він думав, що може дати Трампу перемогу, але вирішив цього не робити - сказав високопоставлений європейський чиновник.

За словами двох людей, обізнаних у цій ситуації, військові та спецслужби путіна регулярно надають йому інформацію, в якій вихваляють тактичні успіхи росії та стверджують, що Україна зазнає більших втрат, і підкреслюють перевагу росії в ресурсах.

Для нього все це історична місія. Він все ще вважає, що може перемогти - сказав високопоставлений західний розвідник.

Доповнення

очільник кремля володимир путін під час нещодавньої розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом дав зрозуміти, що може погодитися повернути Україні окуповані території Запорізької та Херсонської областей. Натомість він вимагає повного контролю над Донеччиною, як умову для завершення війни.

Посланець президента Сполучених Штатів Дональда Трампа тиснув на українську делегацію під час зустрічі і п’ятницю щодо передачі росії Донецької області. При цьому він наголошував, що мешканці цього регіону переважно є російськомовними.