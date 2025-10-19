путін вбачає у війні проти України свою "історичну місію" - FT

$41.640.00
48.520.00
ukenru
Ексклюзив
08:44 • 6554 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 24182 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 40577 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 38770 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 42101 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 51252 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 70797 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 48009 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 49681 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 37171 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1м/с
89%
748мм
Популярнi новини
Фінансова і військова підтримка України з боку Заходу помітно скоротилася - ЗМІ19 жовтня, 00:21 • 16849 перегляди
росія розпочала виготовлення прототипу одномоторного винищувача Су-7519 жовтня, 02:24 • 12732 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується04:31 • 15189 перегляди
Посланець Трампа Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі росії Донецької області - WP06:30 • 10605 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto08:35 • 7172 перегляди
Публікації
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto08:35 • 7278 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 101112 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 123563 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 147272 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 111693 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Олег Синєгубов
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Запорізька область
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується04:31 • 15226 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 28559 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 44313 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 49002 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 76625 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Шахед-136
The Washington Post
Financial Times
Facebook

путін вбачає у війні проти України свою "історичну місію" - FT

Київ • УНН

 • 1318 перегляди

російський диктатор володимир путін не бажає завершувати війну в Україні, оскільки впевнений у своїй перемозі та розглядає конфлікт як "історичну місію". Він вважає, що має перевагу на полі бою, і готовий ігнорувати руйнування російської економіки.

путін вбачає у війні проти України свою "історичну місію" - FT

російський диктатор володимир путін не хоче завершувати війну в Україні, адже впевнений, що він може перемогти. Крім того, він бачить у цій війні свою "історичну місію", щоб стати найвеличнішим правителем в історії росії, пише УНН з посиланням на The Financial Times.

Деталі

Видання повідомляє, путін вирішив, що поки він має перевагу на полі бою, йому не потрібні жодні поступки. Крім того, він готовий навіть заплющити очі на те, що економіка росії руйнується.

Зокрема, один із європейських посадовців у коментарі FT заявив, що путіна не цікавлять гроші. Для диктатора війна в Україні має ідеологічний зміст.

Для путіна це не питання грошей. Це його спадщина - він хоче увійти в історію як найкращий російський правитель після Петра Великого. Він думав, що може дати Трампу перемогу, але вирішив цього не робити

- сказав високопоставлений європейський чиновник.

За словами двох людей, обізнаних у цій ситуації, військові та спецслужби путіна регулярно надають йому інформацію, в якій вихваляють тактичні успіхи росії та стверджують, що Україна зазнає більших втрат, і підкреслюють перевагу росії в ресурсах.

Для нього все це історична місія. Він все ще вважає, що може перемогти

- сказав високопоставлений західний розвідник.

Доповнення

очільник кремля володимир путін під час нещодавньої розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом дав зрозуміти, що може погодитися повернути Україні окуповані території Запорізької та Херсонської областей. Натомість він вимагає повного контролю над Донеччиною, як умову для завершення війни.

Посланець президента Сполучених Штатів Дональда Трампа тиснув на українську делегацію під час зустрічі і п’ятницю щодо передачі росії Донецької області. При цьому він наголошував, що мешканці цього регіону переважно є російськомовними.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Володимир Путін
Донецька область
Запорізька область
Financial Times
Дональд Трамп
Херсонська область
Сполучені Штати Америки
Україна