путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком

Київ • УНН

 • 1764 перегляди

Очільник кремля володимир путін під час розмови з Дональдом Трампом дав зрозуміти, що може погодитися повернути Україні окуповані території Запорізької та Херсонської областей. Умовою для завершення війни він висуває повний контроль над Донецькою областю.

путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком

очільник кремля володимир путін під час нещодавньої розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом дав зрозуміти, що може погодитися повернути Україні окуповані території Запорізької та Херсонської областей, але вимагає повного контролю над Донеччиною, як умову для завершення війни. Про це інформує видання The Washington Post (WP) з посиланням на високопосадовців, передає УНН.

Деталі

За словами високопосадовців, президент росії путін у телефонній розмові з американським лідером Дональдом Трампом цього тижня висунув Києву вимогу повністю відмовитися від контролю над Донецьком - стратегічно важливим регіоном на сході України - як умову для припинення війни.

Увага путіна до Донецька свідчить про те, що він не відступає від своїх минулих вимог, які завели конфлікт у глухий кут, незважаючи на оптимізм Трампа щодо укладання угоди, заявили офіційні особи, виступаючи на умовах анонімності

- йдеться у дописі.

Зазначається, що жодна зі сторін публічно не коментувала вимогу путіна щодо повного контролю над Донецьком, що раніше не обговорювалося.

Як пише видання, у своїй публічній заяві у п'ятницю, 17 жовтня після важливої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Трамп не підтримав російський запит. 

За словами чиновників, під час телефонної розмови Трамп і Путін обговорювали, що російський лідер готовий віддати Україні частини двох інших захоплених регіонів - Запорізької та Херсонської областей - в обмін на повний контроль над Донецьком

- повідомляє The Washington Post.

Видання додає, що це територіальне твердження трохи менш масштабне, ніж те, яке путін озвучував у серпні на саміті з Трампом в Анкориджі. Дехто зі співробітників Білого дому назвав це прогресом, за словами одного з високопосадовців, знайомих із розмовою.

Жодна зі сторін - ні Білий дім, ні кремль - наразі не прокоментувала ситуацію.

Нагадаємо

17 жовтня в Білому домі пройшла двостороння зустріч у форматі офіційного обіду за участі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.    

Після цієї зустрічі Президент України Володимир Зеленський заявив, що тема українських територій буде ключовою у будь-якому форматі мирних переговорів із росією. За його словами, москва прагне закріпити за собою всі захоплені землі, однак Україна наполягає - спершу має бути припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання про можливість повернення Україною всіх втрачених територій. Він зазначив, що "ніколи не знаєш, що буде", і що "сьогодні війна, завтра – мир".

Трамп закликав Зеленського та путіна зупинити війну на поточній лінії фронту18.10.25, 02:09 • 14625 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Державний кордон України
Володимир Путін
Донецька область
Запорізька область
The Washington Post
Білий дім
Дональд Трамп
Херсонська область
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Донецьк