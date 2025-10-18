Питання територій стане першим пунктом у будь-яких можливих переговорах із росією - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання українських територій буде ключовим у будь-якому форматі мирних переговорів з росією. Україна наполягає на припиненні вогню перед обговоренням територіальних питань.
Питання територій це дуже чутливе питання і тяжке. Я маю свою позицію і росіяни мають свою.. Вони хочуть усе, що вони захопили, але, перш ніж буде якесь припинення вогню, вони хочуть узгодити все, щодо наших території. Наша позиція така, перше - припинення вогню: ми маємо поговорити про це і зрозуміти, як полягають справи. Перше питання у будь-якому форматі перемовин стосуватимуться територій України
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зідзвонився з європейськими лідерами після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.