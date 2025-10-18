$41.640.12
19:15 • 11113 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
18:40 • 16796 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
18:26 • 14525 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17:56 • 15402 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17:29 • 16041 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
17 жовтня, 16:16 • 15749 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
17 жовтня, 14:20 • 18418 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
17 жовтня, 13:38 • 20239 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
17 жовтня, 12:25 • 13789 перегляди
Трамп на Алясці ледь не покинув зустріч, коли путін почав розводити "історичні" тиради та не захотів миру – FT
Ексклюзив
17 жовтня, 11:59 • 16720 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
Питання територій стане першим пунктом у будь-яких можливих переговорах із росією - Зеленський

Київ • УНН

 • 450 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання українських територій буде ключовим у будь-якому форматі мирних переговорів з росією. Україна наполягає на припиненні вогню перед обговоренням територіальних питань.

Питання територій стане першим пунктом у будь-яких можливих переговорах із росією - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тема українських територій буде ключовою у будь-якому форматі мирних переговорів із росією. За його словами, москва прагне закріпити за собою всі захоплені землі, однак Україна наполягає - спершу має бути припинення вогню, пише УНН із посилання на заяву Презедента під спілкування з журналістами.

Питання територій це дуже чутливе питання і тяжке. Я маю свою позицію і росіяни мають свою.. Вони хочуть усе, що вони захопили, але, перш ніж буде якесь припинення вогню, вони хочуть узгодити все, щодо наших території. Наша позиція така, перше - припинення вогню: ми маємо поговорити про це і зрозуміти, як полягають справи. Перше питання у будь-якому форматі перемовин стосуватимуться територій України 

- сказав Зеленський.

Трамп зробив заяву після зустрічі із Зеленським: каже, що сказав, як і "радив путіну, що настав час зупинити вбивства та укласти угоду"17.10.25, 23:54 • 812 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зідзвонився з європейськими лідерами після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Антоніна Туманова

Політика
Вибори в США
Війна в Україні
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна