Трамп зробив заяву після зустрічі із Зеленським: каже, що розповів, як "радив путіну, що настав час зупинити вбивства та укласти угоду"

Президент США Дональд Трамп виступив із заявою після переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським, назвавши зустріч "цікавою та сердечною", і що під час неї розповів про розмову з главою кремля володимиром путіним, де радив, "що настав час зупинити вбивства та укласти угоду", пише УНН.

Зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою та сердечною, але я сказав йому, як я також наполегливо радив президенту путіну, що настав час зупинити вбивства та укласти угоду! Досить крові пролито, межі власності визначені війною та нутрощами. Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидва претендують на перемогу, нехай історія вирішує! Вистачить стрілянини, більше жодних смертей, більше жодних величезних та невиправданих витрат. Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Тисячі людей гинуть щотижня - вистачить, повертайтеся додому до своїх родин з миром!