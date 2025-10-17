$41.640.12
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
18:40 • 12645 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
18:26 • 12016 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17:56 • 13110 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17:29 • 14134 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
16:16 • 15147 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
17 жовтня, 14:20 • 18003 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
17 жовтня, 13:38 • 20003 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
17 жовтня, 12:25 • 13641 перегляди
Трамп на Алясці ледь не покинув зустріч, коли путін почав розводити "історичні" тиради та не захотів миру – FT
Ексклюзив
17 жовтня, 11:59 • 16644 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
Трамп зробив заяву після зустрічі із Зеленським: каже, що розповів, як "радив путіну, що настав час зупинити вбивства та укласти угоду"

Київ • УНН

 • 366 перегляди

Дональд Трамп зробив заяву після зустрічі з Володимиром Зеленським. Екс-президент США заявив, що "досить крові пролито" і треба укласти угоду.

Трамп зробив заяву після зустрічі із Зеленським: каже, що розповів, як "радив путіну, що настав час зупинити вбивства та укласти угоду"

Президент США Дональд Трамп виступив із заявою після переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським, назвавши зустріч "цікавою та сердечною", і що під час неї розповів про розмову з главою кремля володимиром путіним, де радив, "що настав час зупинити вбивства та укласти угоду", пише УНН.

Зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою та сердечною, але я сказав йому, як я також наполегливо радив президенту путіну, що настав час зупинити вбивства та укласти угоду! Досить крові пролито, межі власності визначені війною та нутрощами. Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидва претендують на перемогу, нехай історія вирішує! Вистачить стрілянини, більше жодних смертей, більше жодних величезних та невиправданих витрат. Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Тисячі людей гинуть щотижня - вистачить, повертайтеся додому до своїх родин з миром!

- написав Трамп у Truth Social.

Таку заяву він зробив після понад двогодинної розмови із Зеленським у Білому домі.

Зеленський і Трамп провели понад дві години з провідними радниками - ЗМІ17.10.25, 23:16 • 1360 переглядiв

Трамп наразі відбув з Білого дому до Флориди.

Зеленський після переговорів зідзвонився з європейськими лідерами повідомити про останні новини. А потім поспілкувався з пресою.

Зеленський зідзвонився з європейськими лідерами після зустрічі з Трампом - ЗМІ17.10.25, 23:25 • 1088 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Truth Social
Дональд Трамп
Володимир Зеленський