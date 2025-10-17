Трамп зробив заяву після зустрічі із Зеленським: каже, що розповів, як "радив путіну, що настав час зупинити вбивства та укласти угоду"
Київ • УНН
Дональд Трамп зробив заяву після зустрічі з Володимиром Зеленським. Екс-президент США заявив, що "досить крові пролито" і треба укласти угоду.
Президент США Дональд Трамп виступив із заявою після переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським, назвавши зустріч "цікавою та сердечною", і що під час неї розповів про розмову з главою кремля володимиром путіним, де радив, "що настав час зупинити вбивства та укласти угоду", пише УНН.
Зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою та сердечною, але я сказав йому, як я також наполегливо радив президенту путіну, що настав час зупинити вбивства та укласти угоду! Досить крові пролито, межі власності визначені війною та нутрощами. Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидва претендують на перемогу, нехай історія вирішує! Вистачить стрілянини, більше жодних смертей, більше жодних величезних та невиправданих витрат. Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Тисячі людей гинуть щотижня - вистачить, повертайтеся додому до своїх родин з миром!
Таку заяву він зробив після понад двогодинної розмови із Зеленським у Білому домі.
Трамп наразі відбув з Білого дому до Флориди.
Зеленський після переговорів зідзвонився з європейськими лідерами повідомити про останні новини. А потім поспілкувався з пресою.
