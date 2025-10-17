Трамп сделал заявление после встречи с Зеленским: говорит, что рассказал, как "советовал путину, что пора остановить убийства и заключить сделку"
Киев • УНН
Дональд Трамп сделал заявление после встречи с Владимиром Зеленским. Экс-президент США заявил, что "достаточно крови пролито" и нужно заключить сделку.
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН.
Встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и сердечной, но я сказал ему, как я также настойчиво советовал президенту Путину, что пришло время остановить убийства и заключить сделку! Достаточно крови пролито, границы собственности определены войной и силой. Они должны остановиться там, где они есть. Пусть оба претендуют на победу, пусть история решает! Хватит стрельбы, больше никаких смертей, больше никаких огромных и неоправданных расходов. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Тысячи людей погибают каждую неделю — хватит, возвращайтесь домой к своим семьям с миром!
