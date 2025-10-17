Зеленский созвонился с европейскими лидерами после встречи с Трампом - СМИ
Киев • УНН
Встреча Трампа и Зеленского завершилась. Зеленский проводит телефонную конференцию с европейскими лидерами для обновления информации.
Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с европейскими лидерами после встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщил журналист Axios Барак Равид в X, пишет УНН.
Встреча Трампа и Зеленского завершена. Зеленский сейчас проводит телефонную конференцию с несколькими европейскими лидерами, чтобы предоставить им обновленную информацию
Тем временем, как сообщается, Трамп уже отбыл из Белого дома.
"Трамп не подошел к журналистам и не ответил на вопросы о ракетах Tomahawk перед посадкой на борт Marine One", - сообщил журналист MSNBC Джейк Тейлор в X, показав видео.
Зеленский и Трамп провели более двух часов с ведущими советниками - СМИ17.10.25, 23:16 • 1224 просмотра