Зеленский и Трамп провели более двух часов с ведущими советниками - СМИ
Киев • УНН
Встреча лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа длилась более двух часов. Обеденная встреча с делегациями превысила запланированное время.
Лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели более двух часов с ведущими советниками, передает УНН со ссылкой на АР.
Зеленский и Трамп завершили свою встречу. Они провели более двух часов с ведущими советниками
Добавим
Обеденная встреча лидеров и их делегаций длилась гораздо дольше, чем планировалось, по словам высокопоставленного чиновника Украины, говорившего на условиях анонимности.
