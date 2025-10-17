Зеленский покидает Белый дом после встречи с Трампом - СМИ
Киев • УНН
Президент Зеленский завершил встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Его отъезд состоялся на час позже, чем ожидалось отбытие Трампа.
Президент Украины Владимир Зеленский покинул Белый дом после встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Reuters, пишет УНН.
Зеленский покидает Белый дом
Президент Зеленский в Белом доме встретился с президентом США Дональдом Трампом. Сообщение о том, что Зеленский покидает Белый дом, появилось на час позже, чем ожидалось отбытие Трампа во Флориду.
Зеленский на встрече в Вашингтоне представил Трампу "карты" - СМИ17.10.25, 22:52 • 1072 просмотра