Зеленский на встрече в Вашингтоне представил Трампу "карты" - СМИ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне представил Дональду Трампу карты с обозначением потенциальных целей в России. На этих картах были точки давления в российской обороне и военной экономике.
Президент Украины Владимир Зеленский, по сообщениям, показал президенту США Дональду Трампу "карты", пишет УНН со ссылкой на Le Monde.
Детали
"Президент Украины Владимир Зеленский представил своему американскому коллеге Дональду Трампу во время их встречи в Вашингтоне в пятницу "карты" с обозначением потенциальных целей в россии", о чем сообщил источник в украинской делегации.
"На этих картах есть точки давления в российской обороне и военной экономике, на которые можно нацелиться, чтобы заставить [владимира] путина прекратить войну", - сообщил источник журналистам, в частности из AFP.
