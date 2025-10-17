$41.640.12
19:15 • 7472 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
18:40 • 11966 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
18:26 • 11555 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17:56 • 12681 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17:29 • 13805 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
16:16 • 15010 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
17 октября, 14:20 • 17906 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
17 октября, 13:38 • 19963 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
17 октября, 12:25 • 13618 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
17 октября, 11:59 • 16630 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 56328 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 82494 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 110423 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 77140 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 101620 просмотра
Зеленский на встрече в Вашингтоне представил Трампу "карты" - СМИ

Киев • УНН

 • 1062 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне представил Дональду Трампу карты с обозначением потенциальных целей в России. На этих картах были точки давления в российской обороне и военной экономике.

Зеленский на встрече в Вашингтоне представил Трампу "карты" - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский, по сообщениям, показал президенту США Дональду Трампу "карты", пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

"Президент Украины Владимир Зеленский представил своему американскому коллеге Дональду Трампу во время их встречи в Вашингтоне в пятницу "карты" с обозначением потенциальных целей в россии", о чем сообщил источник в украинской делегации.

"На этих картах есть точки давления в российской обороне и военной экономике, на которые можно нацелиться, чтобы заставить [владимира] путина прекратить войну", - сообщил источник журналистам, в частности из AFP.

Трамп заявил, что будет говорить с Зеленским о Tomahawk17.10.25, 21:22 • 1396 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты