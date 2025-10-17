Трамп заявил, что будет говорить с Зеленским о Tomahawk

Президент Дональд Трамп заявил, что тема предоставления Украине ракет Tomahawk на повестке дня и он обсудит это с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сказал Трамп во время встречи с украинским лидером, передает УНН.

На вопрос, сможет ли он предоставить Tomahawk, или дальнобойные ракеты, чтобы уравнять ракетные возможности между Украиной и Россией, Трамп ответил: "Мы об этом будем говорить, это на повестке дня.

У меня также есть обязательство убедиться, что мы как страна полностью укомплектованы... Мы будем говорить о Tomahawk, и мы бы предпочли, чтобы им не нужны были Tomahawk. Мы бы гораздо предпочли, чтобы война закончилась - заявил Трамп.

Также Трамп заявил, что надеется завершить войну, не думая о Tomahawk.

Надеемся, что мы сможем завершить войну, не думая о Tomahawk. Я думаю, что мы достаточно близки к этому - заявил Трамп.

Отметим, что перед этим, еще 13 октября президент США заявлял, что отправит Украине ракеты Tomahawk, если Россия будет продолжать войну.

Также Трамп подчеркивал, что россия не хочет завершать войну.

Кроме того, на днях Дональд Трамп призвал российского диктатора путина прекратить войну в Украине.

Однако вчера, 16 октября накануне встречи с Зеленским Трамп провел длительный разговор с путиным. Трамп заявил, что на следующей неделе состоится встреча команд США и россии на высоком уровне. Также он заявил, что встретится с путиным в Венгрии, чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между рф и Украиной.

Трамп рассказал, что тема Tomahawk поднималась во время разговора с путиным.

Глава Белого дома, отметил, что США имеют большое количество этих ракет, но они нужны самой стране.