Трамп заявив, що буде говорити з Зеленським про Tomahawk

Президент Дональд Трамп заявив що тема щодо надання Україні ракет Tomahawk на порядку денному й він обговорить це з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це сказав Трамп під час зустрічі з українським лідером, передає УНН.

На запитання, чи зможе він надати Tomahawk, чи далекобійні ракети, щоб зрівняти ракетні можливості між Україною та росією, Трамп відповів: "Ми про це будемо говорити, це на порядку денному.

У мене також є зобов’язання переконатися, що ми як країна повністю укомплектовані... Ми будемо говорити про Tomahawk, і ми б воліли, щоб їм не потрібні були Tomahawk. Ми б набагато воліли, щоб війна закінчилася - заявив Трамп.

Також Трамп заявив, що сподівається завершити війну, не думаючи про Tomahawk.

Сподіваємося, що ми зможемо завершити війну, не думаючи про Tomahawk. Я думаю, що ми досить близькі до цього - заявив Трамп.

Зазначимо, що перед цим, ще 13 жовтня президент США заявляв, що відправить Україні ракети Tomahawk, якщо росія продовжуватиме війну.

Також Трамп наголошував, що росія не хоче завершувати війну.

Окрім того, днями Дональд Трамп закликав російського диктатора путіна припинити війну в Україні.

Проте вчора, 16 жовтня на передодні зустрічі з Зеленським Трамп провів тривалу розмову з путіним. Трамп заявив, що наступного тижня відбудеться зустріч команд США та росії на високому рівні. Також він заявив, що зустрінеться з путіним в Угорщині, щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між рф та Україною.

Трамп розповів, що тема Tomahawk підіймалась під час розмови з путіним.

Глава Білого дому, зауважив, що США мають велику кількість цих ракет, але вони потрібні самій країні.