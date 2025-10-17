Трамп заявив, що буде говорити з Зеленським про Tomahawk

$41.640.12
48.520.01
ukenru
19:15 • 1246 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
18:40 • 3552 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
18:26 • 5896 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17:56 • 8688 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17:29 • 11089 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
16:16 • 13994 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
14:20 • 17156 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
13:38 • 19602 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
17 жовтня, 12:25 • 13394 перегляди
Трамп на Алясці ледь не покинув зустріч, коли путін почав розводити "історичні" тиради та не захотів миру – FT
Ексклюзив
17 жовтня, 11:59 • 16510 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
Давній союзник путіна запропонував Ілону Маску побудувати тунель через Берингову протоку: озвучені сума і період робітPhoto17 жовтня, 09:52 • 10546 перегляди
Словаччина готує допомогу Україні та планує обговорити захист від дронів - віцепрем'єр17 жовтня, 09:56 • 4500 перегляди
Орбан забезпечить умови для саміту США-рф у Будапешті, заявили у кремлі17 жовтня, 10:41 • 10310 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 22166 перегляди
Відбивали атаку дронів на окупований Крим: у ВМС уточнили, що російська ППО збила власний Су-30СМ17 жовтня, 11:12 • 10998 перегляди
Публікації
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 53862 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 80187 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 108339 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 75221 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 99674 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Зеленська
Керолайн Левітт
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 22180 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 54065 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 102084 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 78438 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 79504 перегляди
Актуальне
Дипломатка
The Guardian
Financial Times
Соціальна мережа
Північний потік

Трамп заявив, що буде говорити з Зеленським про Tomahawk

Київ • УНН

 • 1060 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що питання надання Україні ракет Tomahawk перебуває на порядку денному і буде обговорено з Володимиром Зеленським. Трамп висловив надію на завершення війни без використання цих ракет, зазначивши, що США також потребують їх для власних потреб.

Трамп заявив, що буде говорити з Зеленським про Tomahawk

Президент Дональд Трамп заявив що тема щодо надання Україні ракет Tomahawk на порядку денному й він обговорить це з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це сказав Трамп під час зустрічі з українським лідером, передає УНН.

На запитання, чи зможе він надати Tomahawk, чи далекобійні ракети, щоб зрівняти ракетні можливості між Україною та росією, Трамп відповів: "Ми про це будемо говорити, це на порядку денному.

У мене також є зобов’язання переконатися, що ми як країна повністю укомплектовані... Ми будемо говорити про Tomahawk, і ми б воліли, щоб їм не потрібні були Tomahawk. Ми б набагато воліли, щоб війна закінчилася 

- заявив Трамп.

Також Трамп заявив, що сподівається завершити війну, не думаючи про Tomahawk.

Сподіваємося, що ми зможемо завершити війну, не думаючи про Tomahawk. Я думаю, що ми досить близькі до цього 

- заявив Трамп.

Зазначимо, що перед цим, ще 13 жовтня президент США заявляв, що відправить Україні ракети Tomahawk, якщо росія продовжуватиме війну.

Також Трамп наголошував, що росія не хоче завершувати війну.

Окрім того, днями Дональд Трамп закликав російського диктатора путіна припинити війну в Україні.

Проте вчора, 16 жовтня на передодні зустрічі з Зеленським Трамп провів тривалу розмову з путіним. Трамп заявив, що наступного тижня відбудеться зустріч команд США та росії на високому рівні. Також він заявив, що зустрінеться з путіним в Угорщині, щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між рф та Україною.

Трамп розповів, що тема Tomahawk підіймалась під час розмови з путіним.

Глава Білого дому, зауважив, що США мають велику кількість цих ракет, але вони потрібні самій країні.

Анна Мурашко

Політика
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна