"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп закликав російського диктатора володимира путіна припинити війну в Україні. Він також припустив, що Україна хоче перейти в наступ і пообіцяв, що ухвалить рішення з цього приводу.
Президент США Дональд Трамп закликав російського диктатора володимира путіна припинити війну в Україні. Про це повідомляє УНН.
Деталі
"Все, чого ми хочемо від президента путіна, - це припинити це. Припинити вбивати українців і припинити вбивати росіян, тому що він вбиває багато росіян", - сказав глава Білого дому.
Він також припустив, що Україна нібито хоче перейти в наступ.
Ми говоритимемо з ним (президентом України Володимиром Зеленським, - ред.) про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти у наступ. Я ухвалю рішення з цього приводу
Як відомо, Дональд Трамп і Володимир Зеленський мають зустрітися у Білому домі у п'ятницю. Вони обговорять постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk та додаткових ЗРК Patriot.
Нагадаємо
Зеленський заявляв, що Україна детально готується до зустрічі з Трампом. Президент України зазначав, що важливо обговорити чутливі речі на рівні лідерів.
Трамп заявляв, що Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні цієї п’ятниці проситиме Америку про постачання ракет Tomahawk.
Міноборони США підготувало план передачі Україні ракет Tomahawk – очікується остаточне рішення Трампа – NYT15.10.25, 17:53 • 2184 перегляди