Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні проситиме Америку про постачання ракет Tomahawk. Зеленський готується до зустрічі з Трампом для обговорення чутливих питань, включаючи постачання зброї та примус росії до миру.
Я знаю, що він хоче попросити: йому потрібна зброя, він хотів би мати "Томагавки". У нас багато "Томагавків". Тобі потрібні "Томагавки" в Аргентині?
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський детально готується до зустрічі з Дональдом Трампом, щоб обговорити чутливі питання особисто. Серед тем – постачання Україні "Петріотів", "Томагавків" та іншої зброї, а також примус росії до миру.