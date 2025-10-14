Важливо чутливі речі обговорити нам особисто: Зеленський про підготовку до зустрічі з Трампом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський детально готується до зустрічі з Дональдом Трампом, щоб обговорити чутливі питання особисто. Серед тем – постачання Україні "Петріотів", "Томагавків" та іншої зброї, а також примус росії до миру.
Україна детально готується до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Важливо обговорити чутливі речі на рівні лідерів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
"Детально готуємося до нашої розмови з президентом Трампом. Провів сьогодні нараду з військовими, Міністерством закордонних справ, міністром енергетики, керівником Нафтогазу, також із командою Офісу – усі аспекти розмови мають бути опрацьовані так, щоб Україна була справді посилена. Ми обговорили з президентом Трампом уже певні речі – є контури рішень, які можуть допомогти, – щодо "Петріотів", щодо "Томагавків", це дуже важливо, і деякої іншої зброї. Важливо чутливі речі обговорити нам особисто – телефоном усього не скажеш. У нас є чітке бачення того, як кроки Америки, кроки Європи, інших наших партнерів, наші кроки тут, в Україні, можуть наблизити завершення війни. Важливе лідерство Америки – лідерство Президента Трампа", - заявив Зеленський.
За його словами, також плануються зустрічі з представниками американських оборонних та енергетичних компаній.
Звісно, ключове наше завдання – це ППО та стійкість наших міст і громад, також примус росії до миру. Зараз у світі є дуже сильний імпульс до миру – після того, що вдалося досягти домовленостей для Близького Сходу
Зеленський підкреслив, що багато чого для миру зробив сам президент США, його команда, також були залучені різні лідери, вони допомагали дуже сильно. І зараз на Близькому Сході є серйозні шанси жити без війни.
Це свідчить, що й росію дійсно можна дотиснути до припинення агресії. Фактично саме росія зараз залишається основним джерелом глобальної нестабільності – глобальним джерелом війни. Прикрутити це джерело потрібно. Ми знаємо як
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський зустрінуться у Білому домі у п'ятницю. Вони обговорять постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk та додаткових ЗРК Patriot.