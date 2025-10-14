Важливо чутливі речі обговорити нам особисто: Зеленський про підготовку до зустрічі з Трампом

$41.610.01
48.130.03
ukenru
Ексклюзив
15:21 • 6230 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
15:17 • 11609 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
15:00 • 10788 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
13:31 • 20556 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 15835 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 23164 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 13579 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
11:53 • 21829 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 11641 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 10630 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
81%
752мм
Популярнi новини
У Чорному морі затонуло вантажне судно, український екіпаж врятовано14 жовтня, 07:09 • 28563 перегляди
Популярні пляжі Європи зникнуть через 100 років: рівень моря зростає вдвічі швидше - науковціPhoto11:07 • 5076 перегляди
"Укрпошта" запускає власні поштомати з унікальними функціями: що чекає на українців11:19 • 3808 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 14093 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 12468 перегляди
Публікації
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси13:31 • 20556 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
12:47 • 23164 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
11:53 • 21829 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 60726 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 61074 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Геннадій Труханов
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сумська область
Київська область
Кіровоградська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 12553 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 14173 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 29995 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 34552 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 35872 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
The New York Times
MIM-104 Patriot
Золото
E-6 Mercury

Важливо чутливі речі обговорити нам особисто: Зеленський про підготовку до зустрічі з Трампом

Київ • УНН

 • 404 перегляди

Президент України Володимир Зеленський детально готується до зустрічі з Дональдом Трампом, щоб обговорити чутливі питання особисто. Серед тем – постачання Україні "Петріотів", "Томагавків" та іншої зброї, а також примус росії до миру.

Важливо чутливі речі обговорити нам особисто: Зеленський про підготовку до зустрічі з Трампом

Україна детально готується до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Важливо обговорити чутливі речі на рівні лідерів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

"Детально готуємося до нашої розмови з президентом Трампом. Провів сьогодні нараду з військовими, Міністерством закордонних справ, міністром енергетики, керівником Нафтогазу, також із командою Офісу – усі аспекти розмови мають бути опрацьовані так, щоб Україна була справді посилена. Ми обговорили з президентом Трампом уже певні речі – є контури рішень, які можуть допомогти, – щодо "Петріотів", щодо "Томагавків", це дуже важливо, і деякої іншої зброї. Важливо чутливі речі обговорити нам особисто – телефоном усього не скажеш. У нас є чітке бачення того, як кроки Америки, кроки Європи, інших наших партнерів, наші кроки тут, в Україні, можуть наблизити завершення війни. Важливе лідерство Америки – лідерство Президента Трампа", - заявив Зеленський.

За його словами, також плануються зустрічі з представниками американських оборонних та енергетичних компаній.

Звісно, ключове наше завдання – це ППО та стійкість наших міст і громад, також примус росії до миру. Зараз у світі є дуже сильний імпульс до миру – після того, що вдалося досягти домовленостей для Близького Сходу

- заявив український президент.

Зеленський підкреслив, що багато чого для миру зробив сам президент США, його команда, також були залучені різні лідери, вони допомагали дуже сильно. І зараз на Близькому Сході є серйозні шанси жити без війни.

Це свідчить, що й росію дійсно можна дотиснути до припинення агресії. Фактично саме росія зараз залишається основним джерелом глобальної нестабільності – глобальним джерелом війни. Прикрутити це джерело потрібно. Ми знаємо як

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський зустрінуться у Білому домі у п'ятницю. Вони обговорять постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk та додаткових ЗРК Patriot.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Електроенергія
Нафтогаз України
Білий дім
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна