Трамп і Зеленський обговорять у Білому домі у п'ятницю питання Tomahawk для України - Axios

Президент США Дональд Трамп, як очікується, зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі у п'ятницю, з посиланням на два джерела, знайомі з планом зустрічі, повідомляє Axios, вказуючи, що сторони обговорять, яку зброю слід постачати Україні, у тому числі далекобійні ракети Tomahawk, пише УНН.

Деталі

"Вони обговорять, яку зброю слід постачати Україні, зокрема, чи слід США надати цій країні, охопленій війною, революційні далекобійні ракети Tomahawk", - ідеться у публікації.

"Є певні питання, які неможливо обговорити по телефону", - повідомило джерело Axios.

Офіційний представник Білого дому підтвердив, що зустріч відбудеться. Зеленський підтвердив у своєму посту у понеділок у X, що обговорить із Трампом "низку кроків, які я маю намір запропонувати".

Українська делегація вже вирушила до США. Зеленський додав, що відбудуться кілька важливих зустрічей з представниками оборонних компаній і, можливо, законодавцями. Президент України також заявив, що, як і пропонував Трамп, він зустрінеться з представниками енергетичних компаній. Зеленський заявив, що основну увагу під час візиту буде приділено протиповітряній обороні та спроможностям України в галузі далекобійності.

Трамп повідомив журналістам у неділю, що під час телефонної розмови в ці вихідні він і Зеленський обговорили можливість постачання США Україні ракет Tomahawk та додаткових зенітних ракетних комплексів Patriot.

Зеленський заявив, що додаткова вогнева міць змусить главу кремля володимира путіна сісти за стіл переговорів.

Трамп заявив, що йому, "можливо, доведеться поговорити з росією" про Tomahawk. Як зазначає видання, "ракети великої дальності дадуть Україні можливість націлюватися на цілі углиб материкової частини росії, включаючи москву".

кремль заявив у неділю, що стурбований можливістю отримання Україною цих ракет. Раніше путін заявляв, що застосування Tomahawk вимагатиме безпосередньої участі американських військовослужбовців, і така ескалація завдасть значної шкоди відносинам між США та росією, пише видання.

"Зеленський має прибути до США у четвер", - ідеться у публікації.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, як повідомляється, мав прибути до Вашингтона у понеділок увечері для підготовки до візиту.

Трамп підтвердив готовність відправити Україні ракети Tomahawk