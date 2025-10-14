Трамп і Зеленський обговорять у Білому домі у п'ятницю питання Tomahawk для України - Axios

$41.600.10
48.110.10
ukenru
02:03 • 4104 перегляди
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні
13 жовтня, 19:08 • 19034 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
13 жовтня, 18:46 • 34792 перегляди
Зеленський підтвердив зустріч із Трампом у Вашингтоні: що ще у програмі візиту
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 28631 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
13 жовтня, 16:31 • 32514 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
13 жовтня, 15:26 • 28404 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
13 жовтня, 14:34 • 20553 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
13 жовтня, 14:15 • 18191 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13 жовтня, 13:46 • 13160 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
13 жовтня, 12:44 • 13968 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.9м/с
84%
750мм
Популярнi новини
У Тернополі сталася масова сутичка між співробітниками ТЦК, поліцією та цивільними - ЗМІ13 жовтня, 22:24 • 16668 перегляди
"Дипломатія сили та рішучості": МЗС України прокоментувало обмін заручниками між Ізраїлем та ХАМАС13 жовтня, 23:27 • 11137 перегляди
Від "кохаю" до "одружуюся" - кілька кліків: понад 17 тисяч пар одружилися за рік роботи сервісу Шлюб онлайн13 жовтня, 23:58 • 11882 перегляди
Microsoft припиняє підтримку Windows 10: що чекає на 1,4 мільярда користувачів00:59 • 12953 перегляди
Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу04:29 • 11429 перегляди
Публікації
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 36220 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 35980 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво13 жовтня, 10:25 • 44487 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм13 жовтня, 10:13 • 41577 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 46280 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Сергій Ребров
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 17198 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 21830 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 23911 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду13 жовтня, 14:09 • 23955 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 51604 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
BFM TV
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Трамп і Зеленський обговорять у Білому домі у п'ятницю питання Tomahawk для України - Axios

Київ • УНН

 • 1172 перегляди

Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський зустрінуться у Білому домі у п'ятницю. Вони обговорять постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk та додаткових ЗРК Patriot.

Трамп і Зеленський обговорять у Білому домі у п'ятницю питання Tomahawk для України - Axios

Президент США Дональд Трамп, як очікується, зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі у п'ятницю, з посиланням на два джерела, знайомі з планом зустрічі, повідомляє Axios, вказуючи, що сторони обговорять, яку зброю слід постачати Україні, у тому числі далекобійні ракети Tomahawk, пише УНН.

Деталі

"Вони обговорять, яку зброю слід постачати Україні, зокрема, чи слід США надати цій країні, охопленій війною, революційні далекобійні ракети Tomahawk", - ідеться у публікації.

"Є певні питання, які неможливо обговорити по телефону", - повідомило джерело Axios.

Офіційний представник Білого дому підтвердив, що зустріч відбудеться. Зеленський підтвердив у своєму посту у понеділок у X, що обговорить із Трампом "низку кроків, які я маю намір запропонувати".

Українська делегація вже вирушила до США. Зеленський додав, що відбудуться кілька важливих зустрічей з представниками оборонних компаній і, можливо, законодавцями. Президент України також заявив, що, як і пропонував Трамп, він зустрінеться з представниками енергетичних компаній. Зеленський заявив, що основну увагу під час візиту буде приділено протиповітряній обороні та спроможностям України в галузі далекобійності.

Трамп повідомив журналістам у неділю, що під час телефонної розмови в ці вихідні він і Зеленський обговорили можливість постачання США Україні ракет Tomahawk та додаткових зенітних ракетних комплексів Patriot.

Зеленський заявив, що додаткова вогнева міць змусить главу кремля володимира путіна сісти за стіл переговорів.

Трамп заявив, що йому, "можливо, доведеться поговорити з росією" про Tomahawk. Як зазначає видання, "ракети великої дальності дадуть Україні можливість націлюватися на цілі углиб материкової частини росії, включаючи москву". 

кремль заявив у неділю, що стурбований можливістю отримання Україною цих ракет. Раніше путін заявляв, що застосування Tomahawk вимагатиме безпосередньої участі американських військовослужбовців, і така ескалація завдасть значної шкоди відносинам між США та росією, пише видання.

"Зеленський має прибути до США у четвер", - ідеться у публікації.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, як повідомляється, мав прибути до Вашингтона у понеділок увечері для підготовки до візиту.

Трамп підтвердив готовність відправити Україні ракети Tomahawk13.10.25, 01:45 • 4396 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Білий дім
Вашингтон
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна