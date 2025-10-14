Трамп и Зеленский обсудят в Белом доме в пятницу вопрос Tomahawk для Украины - Axios

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу, со ссылкой на два источника, знакомые с планом встречи, сообщает Axios, указывая, что стороны обсудят, какое оружие следует поставлять Украине, в том числе дальнобойные ракеты Tomahawk, пишет УНН.

Детали

"Они обсудят, какое оружие следует поставлять Украине, в частности, следует ли США предоставить этой стране, охваченной войной, революционные дальнобойные ракеты Tomahawk", - говорится в публикации.

"Есть определенные вопросы, которые невозможно обсудить по телефону", - сообщил источник Axios.

Официальный представитель Белого дома подтвердил, что встреча состоится. Зеленский подтвердил в своем посту в понедельник в X, что обсудит с Трампом "ряд шагов, которые я намерен предложить".

Украинская делегация уже отправилась в США. Зеленский добавил, что состоятся несколько важных встреч с представителями оборонных компаний и, возможно, законодателями. Президент Украины также заявил, что, как и предлагал Трамп, он встретится с представителями энергетических компаний. Зеленский заявил, что основное внимание во время визита будет уделено противовоздушной обороне и возможностям Украины в области дальнобойности.

Трамп сообщил журналистам в воскресенье, что во время телефонного разговора в эти выходные он и Зеленский обсудили возможность поставки США Украине ракет Tomahawk и дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot.

Зеленский заявил, что дополнительная огневая мощь заставит главу кремля владимира путина сесть за стол переговоров.

Трамп заявил, что ему, "возможно, придется поговорить с россией" о Tomahawk. Как отмечает издание, "ракеты большой дальности дадут Украине возможность нацеливаться на цели вглубь материковой части россии, включая москву".

кремль заявил в воскресенье, что обеспокоен возможностью получения Украиной этих ракет. Ранее путин заявлял, что применение Tomahawk потребует непосредственного участия американских военнослужащих, и такая эскалация нанесет значительный ущерб отношениям между США и россией, пишет издание.

"Зеленский должен прибыть в США в четверг", - говорится в публикации.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, как сообщается, должен был прибыть в Вашингтон в понедельник вечером для подготовки к визиту.

