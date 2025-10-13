Трамп подтвердил готовность отправить Украине ракеты Tomahawk
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп отправит Украине ракеты Tomahawk, если Россия будет продолжать войну. По его словам, «президент Путин выглядел бы великолепно, если бы он решил эту проблему, и я думаю, что он ее решит».
Президент США Дональд Трамп отправит Украине ракеты Tomahawk, если Россия продолжит войну. Об этом он заявил во время общения с журналистами в президентском самолете Air Force One, сообщает УНН.
Подробности
По словам главы Белого дома, ракеты Tomahawk — это «новый шаг агрессии».
Если эта война не будет урегулирована, я пошлю им ракеты Tomahawk. Это невероятное, очень мощное оружие
В то же время он отметил, что прежде чем отправить Украине Tomahawk, скорее всего, поговорит об этом с российским диктатором Владимиром Путиным.
Честно говоря, мне, возможно, придется поговорить с Россией о Tomahawk. Хотят ли они, чтобы Tomahawk летели в их направлении? Я так не думаю. Я думаю, что, возможно, поговорить с Россией об этом, если быть честным. Я сказал это президенту Зеленскому
Он добавил, что отдает Украине должное за то, что «она так хорошо справляется».
"Они очень хорошие бойцы. Я думаю, что президент Путин выглядел бы прекрасно, если бы он решил эту проблему, и я думаю, что он ее решит. Если он этого не сделает, это будет для него нехорошо", - резюмировал Трамп.
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что опасения Кремля относительно передачи Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk — сигнал, что именно давление может способствовать миру. В своем видеообращении он добавил, что украинские и американские команды уже координируют действия в сферах энергетики и обороны.
