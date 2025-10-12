росія боїться, що США передадуть Україні далекобійні Tomahawk - Зеленський

$41.510.00
Ексклюзив
14:28 • 4792 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12:27 • 5714 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій області
11 жовтня, 16:00 • 61316 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драми
11 жовтня, 14:06 • 88840 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 47882 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 51491 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 40224 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ "Башнафта", який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 30072 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 37866 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 44197 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Безпідставні та наклепницькі": Куба відреагувала на звинувачення щодо участі у війні в Україні12 жовтня, 05:46 • 4310 перегляди
росія "заморозила" Фонд національного добробуту: пенсії громадян рф під загрозою12 жовтня, 07:19 • 10459 перегляди
Ібіца і Форментера потопають у воді: негода паралізувала рух транспорту на островахPhoto12 жовтня, 07:41 • 11323 перегляди
Педофіл та колишній фронтмен Lostprophets Ієн Воткінс загинув у в'язниці після нападу12 жовтня, 08:59 • 5322 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo11:24 • 7906 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
14:28 • 4802 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 61321 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 88845 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 40334 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 75626 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Абдель Фаттах Ас-Сісі
Себастьян Лекорню
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ізраїль
Канада
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo11:24 • 7906 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 44020 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 48240 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 50235 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 115992 перегляди
Financial Times
ATACMS
Bild
Шахед-136
YouTube

росія боїться, що США передадуть Україні далекобійні Tomahawk - Зеленський

Київ • УНН

 • 498 перегляди

Президент Зеленський заявив, що страх росії перед передачею Україні ракет Tomahawk є сигналом ефективності тиску для миру. Українські та американські команди вже координують дії в енергетиці та обороні.

росія боїться, що США передадуть Україні далекобійні Tomahawk - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що побоювання кремля щодо передачі Україні американських далекобійних ракет Tomahawk - сигнал, що саме тиск може сприяти миру. У своєму відеозверненні він додав, що українські та американські команди вже координують дії у сферах енергетики та оборони, пише УНН.

Деталі

Ми бачимо та чуємо, що росія боїться, що американці можуть дати нам "томагавки", це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Ми домовились із президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться всім тим, що ми обговорили. І в тому числі це стосується енергетики, газу. Я дякую. Розраховуємо на результат

- сказав гарант.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у кремлі, судячи зі слів пєскова, вважають, що Tomahawk серйозна зброя, і водночас за словами речника путіна, думають, що подібна зброя "не зможе змінити стан справ на фронті".

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із президентом Франції Емманюелем Макроном. Під час розмови лідери обговорили потреби України у засобах протиповітряної оборони.

Альона Уткіна

Війна в УкраїніПолітика
Електроенергія
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна