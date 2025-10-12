росія боїться, що США передадуть Україні далекобійні Tomahawk - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що страх росії перед передачею Україні ракет Tomahawk є сигналом ефективності тиску для миру. Українські та американські команди вже координують дії в енергетиці та обороні.
Президент Володимир Зеленський заявив, що побоювання кремля щодо передачі Україні американських далекобійних ракет Tomahawk - сигнал, що саме тиск може сприяти миру. У своєму відеозверненні він додав, що українські та американські команди вже координують дії у сферах енергетики та оборони, пише УНН.
Деталі
Ми бачимо та чуємо, що росія боїться, що американці можуть дати нам "томагавки", це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Ми домовились із президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться всім тим, що ми обговорили. І в тому числі це стосується енергетики, газу. Я дякую. Розраховуємо на результат
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що у кремлі, судячи зі слів пєскова, вважають, що Tomahawk серйозна зброя, і водночас за словами речника путіна, думають, що подібна зброя "не зможе змінити стан справ на фронті".
Сьогодні Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із президентом Франції Емманюелем Макроном. Під час розмови лідери обговорили потреби України у засобах протиповітряної оборони.