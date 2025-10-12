У кремлі вважають, що мирний процес "блокують", тоді як рф начебто "готова до переговорів"
Представник кремля дмитро пєсков заявив про "готовність росії до мирного врегулювання", водночас звинувативши Київ та ЄС у "відсутності ініціативи". Він також прокоментував можливе постачання Україні ракет Tomahawk, назвавши їх серйозною зброєю.
У москві кажуть, що "готові" до мирного врегулювання, зазначаючи, що начебто "Київ та ЄС не проявляють ініціативи", тоді як томагавки, про які натякнув Вашингтон, хоч і серйозна зброя, але військовій машині рф нібито не завада. Про це йдеться у заявах прессекретаря кремля дмитра пєскова пропагандистським змі рф, інформує УНН.
рф готова до мирного врегулювання, Трамп також закликає сісти за стіл переговорів
Але, відповідно до слів прессекретаря путіна, саме ЄС та Київ "не бажають щось робити у цьому руслі".
Речник кремля також прокоментував можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk. Раніше президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський обговорили можливість отримання Україною цих висококласних ракет.
У кремлі, судячи зі слів пєскова, вважають, що Tomahawk серйозна зброя, і водночас, за словами речника путіна, думають, що подібна зброя "не зможе змінити стан справ на фронті".
Зеленський заявив, що говорив із Трампом про передачу HIMARS та ATACMS.
Ми розмовляли з президентом Трампом під час нашої останньої зустрічі в Нью-Йорку. Ми говорили не тільки про Tomahawk. Ми говорили про HIMARS, і я згадав про ATACMS. Насправді, коли у вас, наприклад, 40, 50 або 60 ATACMS, між нами – це ніщо
росія погрожує збивати крилаті ракети "Томагавк" і атакувати їхні пускові майданчики, якщо США постачатимуть ці ракети Україні, заявив високопоставлений російський законодавець.
