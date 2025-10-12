У кремлі вважають, що мирний процес "блокують", тоді як рф начебто "готова до переговорів"

$41.510.00
11 жовтня, 16:00 • 47945 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 73526 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 39794 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 44622 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 33982 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 28765 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 36500 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 43765 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 72113 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35718 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Уряд рф вніс Renault до списку підсанкційних компаній через можливе виробництво дронів для УкраїниPhoto12 жовтня, 00:50 • 12417 перегляди
Українські безпілотники знищили РСЗВ "Град", п'ять танків та піхоту ворога на Донецькому напрямкуVideo12 жовтня, 01:18 • 4384 перегляди
росія може становити значну загрозу для НАТО одразу після закінчення активних бойових дій в Україні - ISW12 жовтня, 02:21 • 8176 перегляди
Трамп стає "дедалі нетерплячішим" до путіна через гальмування зусиль щодо припинення війни - Politico12 жовтня, 02:58 • 16097 перегляди
Партизани зірвали рух військових ешелонів рф у ростовській областіVideo05:01 • 10589 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 47936 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 73517 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 37203 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 72111 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 56713 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Александар Вучич
Кір Стармер
Андрій Садовий
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Єгипет
Німеччина
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 39238 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 42887 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 44950 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 110579 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 53128 перегляди
Bild
ATACMS
Шахед-136
YouTube
E-6 Mercury

У кремлі вважають, що мирний процес "блокують", тоді як рф начебто "готова до переговорів"

Київ • УНН

 • 724 перегляди

Представник кремля дмитро пєсков заявив про "готовність росії до мирного врегулювання", водночас звинувативши Київ та ЄС у "відсутності ініціативи". Він також прокоментував можливе постачання Україні ракет Tomahawk, назвавши їх серйозною зброєю.

У кремлі вважають, що мирний процес "блокують", тоді як рф начебто "готова до переговорів"

У москві кажуть, що "готові" до мирного врегулювання, зазначаючи, що начебто "Київ та ЄС не проявляють ініціативи", тоді як томагавки, про які натякнув Вашингтон, хоч і серйозна зброя, але військовій машині рф нібито не завада. Про це йдеться у заявах прессекретаря кремля дмитра пєскова пропагандистським змі рф, інформує УНН.

Деталі

рф готова до мирного врегулювання, Трамп також закликає сісти за стіл переговорів

- заявив пєсков.

Але, відповідно до слів прессекретаря путіна, саме ЄС та Київ "не бажають щось робити у цьому руслі".

Речник кремля також прокоментував можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk. Раніше президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський обговорили можливість отримання Україною цих висококласних ракет.

У кремлі, судячи зі слів пєскова, вважають, що Tomahawk серйозна зброя, і водночас, за словами речника путіна, думають, що подібна зброя "не зможе змінити стан справ на фронті".

Нагадаємо

Зеленський заявив, що говорив із Трампом про передачу HIMARS та ATACMS.

Ми розмовляли з президентом Трампом під час нашої останньої зустрічі в Нью-Йорку. Ми говорили не тільки про Tomahawk. Ми говорили про HIMARS, і я згадав про ATACMS. Насправді, коли у вас, наприклад, 40, 50 або 60 ATACMS, між нами – це ніщо 

- сказав Зеленський.

росія погрожує збивати крилаті ракети "Томагавк" і атакувати їхні пускові майданчики, якщо США постачатимуть ці ракети Україні, заявив високопоставлений російський законодавець.

армія рф втратила 1120 військових та 14 броньованих машин за добу - Генштаб ЗСУ10.10.25, 07:13 • 3136 переглядiв

Альона Уткіна

