В кремле считают, что мирный процесс "блокируют", тогда как рф якобы "готова к переговорам"

В Москве говорят, что "готовы" к мирному урегулированию, отмечая, что якобы "Киев и ЕС не проявляют инициативы", тогда как томагавки, о которых намекнул Вашингтон, хоть и серьезное оружие, но военной машине РФ якобы не помеха. Об этом говорится в заявлениях пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова пропагандистским СМИ РФ, информирует УНН.

Но, согласно словам пресс-секретаря Путина, именно ЕС и Киев "не желают что-либо делать в этом русле".

Представитель Кремля также прокомментировал возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk. Ранее президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский обсудили возможность получения Украиной этих высококлассных ракет.

В Кремле, судя по словам Пескова, считают, что Tomahawk серьезное оружие, и в то же время, по словам представителя Путина, думают, что подобное оружие "не сможет изменить положение дел на фронте".

Зеленский заявил, что говорил с Трампом о передаче HIMARS и ATACMS.

Мы разговаривали с президентом Трампом во время нашей последней встречи в Нью-Йорке. Мы говорили не только о Tomahawk. Мы говорили о HIMARS, и я упомянул об ATACMS. На самом деле, когда у вас, например, 40, 50 или 60 ATACMS, между нами – это ничто