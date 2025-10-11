$41.510.00
Трамп і Зеленський обговорили постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1572 перегляди

Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський обговорили можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk. Розмова тривала близько 30 хвилин, проте чи прийнято остаточне рішення - невідомо.

Трамп і Зеленський обговорили постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп у суботу розмовляв з Президентом України Володимиром Зеленським, і вони обговорили можливість отримання Україною далекобійних ракет "Томагавк". Про це пише Axios з посиланням на два обізнані джерела, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, джерела не повідомили, що остаточне рішення було прийнято.

"Розмова тривала близько 30 хвилин", - повідомило одне джерело.

Як писав УНН, Зеленський у своїй заяві назвав розмову із американським лідером "дуже позитивною та продуктивною".

Додамо

Трамп заявив у понеділок, що він "нібито прийняв рішення" про продаж далекобійних ракет "Томагавк" країнам НАТО для їх постачання Україні.

Трамп сказав, що хоче знати, що українці планують робити з ракетами, перш ніж постачати їх.

Зеленський попросив у Трампа "Томагавки" під час їхньої зустрічі в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН минулого місяця. Він сказав Axios, що Україні, можливо, навіть не знадобиться їх використовувати, оскільки їхньої простої наявності може бути достатньо, щоб змусити путіна до переговорів.

Крилаті ракети американського виробництва мають набагато більшу дальність польоту, ніж ракети, які Україна отримала досі, і краще здатні вражати важкі цілі, такі як склади зброї, ніж безпілотники, які Україна зараз використовує для ударів на великі відстані.

Антоніна Туманова

