Трамп и Зеленский обсудили поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk - СМИ
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский обсудили возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk. Разговор длился около 30 минут, однако принято ли окончательное решение - неизвестно.
Президент США Дональд Трамп в субботу разговаривал с Президентом Украины Владимиром Зеленским, и они обсудили возможность получения Украиной дальнобойных ракет "Томагавк". Об этом пишет Axios со ссылкой на два осведомленных источника, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, источники не сообщили, что окончательное решение было принято.
"Разговор длился около 30 минут", - сообщил один источник.
Как писал УНН, Зеленский в своем заявлении назвал разговор с американским лидером "очень позитивным и продуктивным".
Добавим
Трамп заявил в понедельник, что он "якобы принял решение" о продаже дальнобойных ракет "Томагавк" странам НАТО для их поставки Украине.
Трамп сказал, что хочет знать, что украинцы планируют делать с ракетами, прежде чем поставлять их.
Зеленский попросил у Трампа "Томагавки" во время их встречи в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в прошлом месяце. Он сказал Axios, что Украине, возможно, даже не понадобится их использовать, поскольку их простого наличия может быть достаточно, чтобы заставить путина к переговорам.
Крылатые ракеты американского производства имеют гораздо большую дальность полета, чем ракеты, которые Украина получила до сих пор, и лучше способны поражать тяжелые цели, такие как склады оружия, чем беспилотники, которые Украина сейчас использует для ударов на большие расстояния.