14:06 • 6268 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
13:21 • 10147 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
12:56 • 16981 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
12:10 • 12036 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
08:54 • 20595 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 30484 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 41805 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 54854 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 34544 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
10 октября, 14:04 • 28776 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
Трамп и Зеленский обсудили поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk - СМИ

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский обсудили возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk. Разговор длился около 30 минут, однако принято ли окончательное решение - неизвестно.

Трамп и Зеленский обсудили поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk - СМИ

Президент США Дональд Трамп в субботу разговаривал с Президентом Украины Владимиром Зеленским, и они обсудили возможность получения Украиной дальнобойных ракет "Томагавк". Об этом пишет Axios со ссылкой на два осведомленных источника, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, источники не сообщили, что окончательное решение было принято.

"Разговор длился около 30 минут", - сообщил один источник.

Как писал УНН, Зеленский в своем заявлении назвал разговор с американским лидером "очень позитивным и продуктивным".

Добавим

Трамп заявил в понедельник, что он "якобы принял решение" о продаже дальнобойных ракет "Томагавк" странам НАТО для их поставки Украине.

Трамп сказал, что хочет знать, что украинцы планируют делать с ракетами, прежде чем поставлять их.

Зеленский попросил у Трампа "Томагавки" во время их встречи в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в прошлом месяце. Он сказал Axios, что Украине, возможно, даже не понадобится их использовать, поскольку их простого наличия может быть достаточно, чтобы заставить путина к переговорам.

Крылатые ракеты американского производства имеют гораздо большую дальность полета, чем ракеты, которые Украина получила до сих пор, и лучше способны поражать тяжелые цели, такие как склады оружия, чем беспилотники, которые Украина сейчас использует для ударов на большие расстояния.

Антонина Туманова

